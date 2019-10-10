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В центре Тулы Mazda вылетела на встречку и снесла Kia: водитель говорит, что ему стало плохо

В центре Тулы Mazda вылетела на встречку и снесла Kia: водитель говорит, что ему стало плохо

В результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 10 октября на Красноармейском проспекте напротив дома №25 произошло ДТП. Столкнулись Mazda-6 и Kia Rio.

По имеющейся на данный момент информации, водитель Mazda внезапно выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с левым боком Kia. Удар был такой силы, что заднее колесо Kia вывернуло.

В результате аварии пострадала пассажирка Kia, ее оперативно доставили в больницу.

Водитель Mazda утверждает, что выехал на встречку, так как ему внезапно стало плохо, возможно, из-за резко подскочившего давления.

Окончательную причину ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

На месте аварии на момент публикации новости наблюдается незначительное затруднение движения в сторону улицы Советской.

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ДТП на Красноармейском пр. 10 октября 2019, Фото: 1
ДТП на Красноармейском пр. 10 октября 2019, Фото: 2
ДТП на Красноармейском пр. 10 октября 2019, Фото: 3
ДТП на Красноармейском пр. 10 октября 2019, Фото: 4
ДТП на Красноармейском пр. 10 октября 2019, Фото: 5
ДТП на Красноармейском пр. 10 октября 2019, Фото: 6
ДТП на Красноармейском пр. 10 октября 2019, Фото: 7
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Фотограф: Сергей Стариков
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