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На пожаре в Щёкино погиб мужчина

На пожаре в Щёкино погиб мужчина

Причина происшествия устанавливается.

Ранним утром 30 сентября в Щекино на ул. Южной произошел серьезный пожар. О происшествии в службу спасения сообщили в 4.13. Два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место происшествия через пять минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 4.34.

На пожаре погиб 40-летний мужчина.

Личным составом ПСЧ-31 по лестничному маршу спасены три человека, в том числе двое детей.

В результате происшествия в коридоре оплавился электросчетчик, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:04 +1
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