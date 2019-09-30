На пожаре в Щёкино погиб мужчина

Ранним утром 30 сентября в Щекино на ул. Южной произошел серьезный пожар. О происшествии в службу спасения сообщили в 4.13. Два пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания прибыли на место происшествия через пять минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение было ликвидировано в 4.34.

На пожаре погиб 40-летний мужчина.

Личным составом ПСЧ-31 по лестничному маршу спасены три человека, в том числе двое детей.

В результате происшествия в коридоре оплавился электросчетчик, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.