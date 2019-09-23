В Алексине водителя госпитализировали после падения с крыши грузовика

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Как стало известно Myslo, вечером 22 сентября в алексинскую больницу госпитализировали 58-летнего мужчину. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ключицы, сотрясение головного мозга, повреждение легкого и ушибы.

По имеющейся на настоящее время информации, мужчина получил травмы на территории местной промзоны. Предполагается, что он упал с крыши своего автомобиля MAN. По факту происшествия проводится проверка.