В Тульской области утонул 11-летний мальчик
Тело погибшего ребенка водолазам удалось обнаружить спустя три дня.
Как стало известно Myslo, 15 июня в Белеве в реке Оке при купании в необорудованном месте утонул 11-летний мальчик. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области. По данному факту следователи проводят проверку.
— Сразу после получения сообщения о данном происшествии на место был незамедлительно организован выезд следственно-оперативной группы. Следователь произвел осмотр места происшествия, опрос родственников потерпевшего и очевидцев, — рассказали в ведомстве.
Тело погибшего ребенка водолазам удалось обнаружить в водоеме лишь ночью 18 июня.
По неподтвержденной информации, в реке купались двое ребят — 10 и 11 лет. Когда младший начал тонуть, старший пытался его спасти, однако в итоге погиб сам.
Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ходе осмотра тела погибшего ребенка на месте признаков насильственной смерти не установлено.
Также в Следственном комитете отметили, что следователь собирает характеризующий материал на семью, в которой проживал ребенок, и исследует условия его проживания.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.