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В Тульской области утонул 11-летний мальчик

В Тульской области утонул 11-летний мальчик

Тело погибшего ребенка водолазам удалось обнаружить спустя три дня.

Как стало известно Myslo, 15 июня в Белеве в реке Оке при купании в необорудованном месте утонул 11-летний мальчик. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области. По данному факту следователи проводят проверку.

— Сразу после получения сообщения о данном происшествии на место был незамедлительно организован выезд следственно-оперативной группы. Следователь произвел осмотр места происшествия, опрос родственников потерпевшего и очевидцев, — рассказали в ведомстве.

Тело погибшего ребенка водолазам удалось обнаружить в водоеме лишь ночью 18 июня.

По неподтвержденной информации, в реке купались двое ребят — 10 и 11 лет. Когда младший начал тонуть, старший пытался его спасти, однако в итоге погиб сам.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ходе осмотра тела погибшего ребенка на месте признаков насильственной смерти не установлено.

Также в Следственном комитете отметили, что следователь собирает характеризующий материал на семью, в которой проживал ребенок, и исследует условия его проживания.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:46 0
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