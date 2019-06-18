В Тульской области утонул 11-летний мальчик

Как стало известно Myslo, 15 июня в Белеве в реке Оке при купании в необорудованном месте утонул 11-летний мальчик. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области. По данному факту следователи проводят проверку.

— Сразу после получения сообщения о данном происшествии на место был незамедлительно организован выезд следственно-оперативной группы. Следователь произвел осмотр места происшествия, опрос родственников потерпевшего и очевидцев, — рассказали в ведомстве.

Тело погибшего ребенка водолазам удалось обнаружить в водоеме лишь ночью 18 июня.

По неподтвержденной информации, в реке купались двое ребят — 10 и 11 лет. Когда младший начал тонуть, старший пытался его спасти, однако в итоге погиб сам.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В ходе осмотра тела погибшего ребенка на месте признаков насильственной смерти не установлено.

Также в Следственном комитете отметили, что следователь собирает характеризующий материал на семью, в которой проживал ребенок, и исследует условия его проживания.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.