Фото предоставлено очевидцем происшествия
На ул. Рязанской в Туле кроссовер «обнял» столб
Водителя забрала скорая.
Как сообщил очевидец, в районе съезда с ул. Оборонной на ул. Рязанскую в Туле автомобиль Kia Sorento вылетел с проезжей части и врезался в опору рекламного щита.
Предположительная причина автоаварии – водитель кроссовера не справился с управлением. Его доставили в больницу.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
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