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В Алексине мужчина пытался «выкупить» у полицейского группу нелегалов

В Алексине мужчина пытался «выкупить» у полицейского группу нелегалов

Он предложил стражу порядка 30 тысяч за не составление протоколов о нарушении миграционного законодательства.

В Алексине сотрудниками СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, 10 апреля в отдел полиции для проверки соблюдения миграционного законодательства доставили группу иностранных граждан. Обвиняемый, ранее знакомый с нелегалами, попытался передать сотруднику полиции 30 тысяч рублей за не составление протоколов и освобождение мигрантов от административной ответственности.

Врио начальника МОМВД России «Алексинский» отказался от денег, взяткодатель был задержан, ему предъявлено обвинение. Следователь направил в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:37 +3
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