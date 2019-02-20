В тульском поселке Петровский пожарные спасли из горящего дома женщину: фоторепортаж

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места происшествия, днем 20 февраля в поселке Петровский на ул. Центральной загорелся частный деревянный дом. На момент приезда пожарных в постройке находилась 59-летняя хозяйка. Женщину удалось спасти и вывести в безопасное место. Она успела наглотаться дыма, поэтому ее передали прибывшим на место ЧП медикам. Впоследствии от госпитализации тулячка отказалась, получив помощь врачей на месте.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Чтобы добраться до источника возгорания, пожарным пришлось разобрать часть стены.

На месте работали четыре пожарных расчета.

Отметим, что дом, в котором произошел пожар, на несколько хозяев. Благодаря усилиям пожарных удалось не допустить распространения огня по второй части дома.