новости
новости
Регистрация
На пр. Ленина в Туле водитель устроил ДТП, скрылся и дважды возвращался посмотреть
Фото Сергея Старикова

На пр. Ленина в Туле водитель устроил ДТП, скрылся и дважды возвращался посмотреть

По словам второго автовладельца, предполагаемый виновник дважды возвращался и проезжал мимо.

Днем, 8 февраля, на пересечении пр. Ленина и ул. Скуратовской в Туле столкнулись ВАЗ-2110 и Renault Logan. По словам водителя отечественной легковушки, он поворачивал налево, на зеленую стрелку светофора и в этот момент в него влетел красный Renault Logan.
 
- Он отъехал назад и потом скрылся. Пока ждал сотрудников ГИБДД, этот Renault два раза приезжал обратно и потом уезжал — наверное смотрел, что сделал.  У меня в колесе обломок его машины застрял! — рассказал корреспонденту Myslo владелец ВАЗ-2110.
Галерея
На пр. Ленина в Туле водитель устроил ДТП, скрылся и дважды возвращался посмотреть, Фото: 1
На пр. Ленина в Туле водитель устроил ДТП, скрылся и дважды возвращался посмотреть, Фото: 2
На пр. Ленина в Туле водитель устроил ДТП, скрылся и дважды возвращался посмотреть, Фото: 3
На пр. Ленина в Туле водитель устроил ДТП, скрылся и дважды возвращался посмотреть, Фото: 4
На пр. Ленина в Туле водитель устроил ДТП, скрылся и дважды возвращался посмотреть, Фото: 5
показать все фотографии
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:56 +20
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибддавтоавария
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На конкурсе «Евровидение-2019» Россию представит Сергей Лазарев
На конкурсе «Евровидение-2019» Россию представит Сергей Лазарев
В алексинской полиции – новый начальник
В алексинской полиции – новый начальник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.