На пр. Ленина в Туле водитель устроил ДТП, скрылся и дважды возвращался посмотреть

Фото Сергея Старикова

Днем, 8 февраля, на пересечении пр. Ленина и ул. Скуратовской в Туле столкнулись ВАЗ-2110 и Renault Logan. По словам водителя отечественной легковушки, он поворачивал налево, на зеленую стрелку светофора и в этот момент в него влетел красный Renault Logan.

- Он отъехал назад и потом скрылся. Пока ждал сотрудников ГИБДД, этот Renault два раза приезжал обратно и потом уезжал — наверное смотрел, что сделал. У меня в колесе обломок его машины застрял! — рассказал корреспонденту Myslo владелец ВАЗ-2110.