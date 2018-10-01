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В Щекино сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя

В Щекино сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя

19-летний нарушитель уже был лишен прав за пьяную езду.

Находясь на маршруте патрулирования в городе Щёкино Тульской области, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2131, который двигался в попутном направлении, нарушая правила дорожного движения и представляя угрозу для окружающих.

Сотрудниками Росгвардии было принято решение остановить автомобиль. Как оказалось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки документов, было установлено, что 19-летнего гражданина ранее уже лишили права управления транспортным средством сроком на 20 месяцев и штрафом в 30000 рублей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Правонарушитель был передан сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

сегодня, в 09:15 +6
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