Автоинструктора из Алексина обвиняют в избиении бомжей

Фото из семейного архива Виктора Курносова.

Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, ведущему асоциальный образ жизни. Однако родственники, да и многие жители Алексина уверены, что Виктор ошибочно оказался обвиняемым.



В соцсетях развернулась целая кампания в защиту мужчины, была создана петиция в его поддержку. Многие жители знают Виктора лично — он более двадцати лет работает инструктором по вождению, и все говорят о нем, как об отзывчивом и очень порядочном человеке.

Виктор уже пятый месяц находится под стражей. А началась эта история с пожара в подвале жилого дома № 4 по улице Строителей в Алексине, который случился 13 декабря 2017 года.

Как рассказывают жители, примерно два года назад в подвале их дома поселились асоциальные «соседи», естественно, регулярно выпивавшие.

Вечером 13 декабря из-за неосторожного обращения с огнем у бомжей вспыхнул матрас. В результате пожара никто не пострадал, однако дыма было много. Пожарным пришлось выводить на улицу всех жильцов подъезда, среди них был и Виктор с женой и двумя детьми 1,5 и 8 лет.

Возгорание быстро потушили, и люди вернулись к своей обычной жизни.

На следующий день, направляясь на работу, Виктор увидел, что в спасенный от серьезного пожара подвал дома пытается пробраться один из бомжей, и сделал ему замечание. А спустя полторы недели другой бомж, 49-летний Геннадий Лешуков, попал в отделение гнойной хирургии с переломом плеча и серьезными осложнениями. Помимо травмы у него было выявлено наличие алкоголя в крови.

Со слов Лешукова, примерно пять дней назад он был избит неизвестным гражданином, в результате чего и получил травму.

По итогам осмотра медики приняли решение ампутировать Лешукову руку.

Информация об избиении была передана в полицию, составлен протокол и началась проверка. Лешуков рассказал, что он был избит мужчиной, который ставил около подъезда «яркую машину». Об этом же говорили и другие бродяги, обитавшие в подвале. По описанию машина подходила под учебный автомобиль, на котором работал Виктор Курносов.

22 марта 2018 года следственный отдел Алексинского района возбудил уголовное дело. 4 апреля следователь пригласил Виктора Курносова на беседу, по окончании которой мужчина был задержан. На следующий день ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, а 6 апреля городской суд заключил Курносова под стражу.

Причиной послужил тот факт, что потерпевший Лешуков и очевидцы ведут асоциальный образ жизни, не имеют постоянного дохода, а значит, относятся к социально незащищенной категории граждан, и есть основания полагать, что обвиняемый может оказать на них давление, например подкупить или угрожать.

Как стало известно Myslo, по версии следствия, утром 17 декабря 2017 года Курносов спустился в подвал дома. Там находились Лешуков и еще несколько человек. Мужчина стал их выгонять, но те сопротивлялись. Произошла драка, в ходе которой Лешуков и получил перелом плечевой кости. Именно с этой травмой он впоследствии и обратился в больницу.

Курносова заключили под стражу на месяц. Но через неделю после этого судебного заседания потерпевший внезапно скончался. Родственники Виктора уже надеялись, что теперь его выпустят из-под стражи. Но появился новый потерпевший: буквально накануне рассмотрения вопроса об избрании новой или продлении этой меры пресечения Курносову к следователям обратился некто Пудовкин и заявил, что его тоже в тот день избил обвиняемый. На основании этого заявления началась проверка, а Курносова вновь оставили под стражей по той же причине, что и месяцем ранее.

Родственники уверены, что всё это оговор: Курносов в тот день, 17 декабря, находился на работе. Непричаст­ность Виктора к избиению бомжей готовы подтвердить семь свидетелей, в том числе его ученики, обучавшиеся в тот день вождению.

Родные Виктора считают, что следствие основано лишь на словах потерпевших, которые испытывали неприязнь к Курносову за сделанное им ранее замечание и хотели за это отомстить.

Они уверены, что настоящий преступник, который избил Лешукова и Пудовкина, не установлен.

Следствие подходит к завершению и передаче дела в суд. Если вина Виктора будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В связи с тем, что окончательное решение по делу еще не вынесено, в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области комментарии отложили до приговора суда.