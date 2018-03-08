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Жительницы Щекинского района незаконно приютили у себя мигрантов

Жительницы Щекинского района незаконно приютили у себя мигрантов

В обстоятельствах правонарушений разбираются сотрудники полиции.

За последние сутки полицией на территории Щёкинского района выявлено два случая фиктивной постановки на учёт иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Участковые уполномоченные установили, что 33-летняя жительница райцентра зарегистрировала в своей квартире двух иностранных граждан, но не предоставила им фактических мест для проживания.

По предварительным данным, аналогичное деяние в отношении семи подданных другого государства совершила и 50-летняя жительница одного из посёлков района.

Подозреваемые признались в нарушении законодательства. В отделе МВД России по Щёкинскому району выясняют все детали происшествия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:47 +2
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Тульская областьЩекинский район

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