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В Тульской области женщина похоронила мужа в яме от погреба, чтобы получать его пенсию

В Тульской области женщина похоронила мужа в яме от погреба, чтобы получать его пенсию

Эта история вскрылась через два месяца после смерти мужчины.

И. о. прокурора Арсеньевского района утвердила обвинительное постановление по уголовному делу 53-летней женщины по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (совершение мошенничества при получении выплат).

В ходе дознания установлено, что 10 сентября 2017 года женщина самовольно захоронила своего мужа, который скончался 6 сентября, в яме от бывшего погреба во дворе своего дома.

На такие меры вдова пошла ради получения пенсии и соцвыплат, полагающихся мужчине.

– Обвиняемая получила за сентябрь и октябрь 2017 года 26 202 руб. 58 коп., тем самым причинив Российской Федерации в лице Пенсионного фонда материальный ущерб на указанную сумму, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено для в суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +5
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