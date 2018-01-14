Запись на камере видеонаблюдения помогла тульским полицейским раскрыть преступление

Сотрудниками полиции в Туле задержан подозреваемый в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник в один из первых дней января на улице в Привокзальном округе избил 29-летнего мужчину, после чего открыто похитил у него банковскую карту. С нее он снял 4500 рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения. В результате удалось установить личность подозреваемого и выяснить его местонахождение.

31-летний неработающий ранее судимый туляк признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж».