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Пьяный житель Плавска всю ночь избивал знакомого костылем

Пьяный житель Плавска всю ночь избивал знакомого костылем

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следственными органами СК РФ по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 26-летнего жителя Плавского района. Он обвиняется в ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 22 сентября в одном из частных домов Плавска компания распивала спиртные напитки. Один из мужчин сделал замечание знакомому за то, что тот ведет себя слишком шумно. Тогда обвиняемый избил лежащего на диване обидчика деревянным костылем по голове и телу. После этого мужчина спокойно продолжил выпивать.

Спустя некоторое время обвиняемый вновь вернулся в комнату, где находился потерпевший, и снова избил его костылем и ногами.

В течение ночи злоумышленник неоднократно избивал знакомого, чередуя это с распитием спиртных напитков.

От полученных травм потерпевший скончался в тот же день на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый находится под стражей. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:00 0
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