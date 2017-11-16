новости
новости
Регистрация
В Тульской области преступники топили мужчину в луже, чтобы выяснить пин-код его карты

В Тульской области преступники топили мужчину в луже, чтобы выяснить пин-код его карты

Однако потерпевший так и не выдал злоумышленникам эту информацию.

Исполняющим прокурора Арсеньевского района утверждено обвинительное заключение в отношении двоих ранее судимых мужчин. 20-летний К. обвиняется в ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), 26-летний Н. — по той же статье и по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следствия установлено, что 23 марта обвиняемые распивали в компании спиртные напитки. Мужчины выяснили, что у их приятеля О. есть деньги на банковской карте., и решили любыми способами выяснить пин-код.

Сначала обвиняемые избили О. по голове и лицу и отобрали у него имущество на 1754 рублей 50 копеек.

Затем К. и Н. силой привели знакомого в лес, где по очереди руками окунали мужчину головой в лужу.

Не получив нужной информации, злоумышленники оттащили потерпевшего вглубь лесополосы, где его и оставили. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:44 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
лужапин-кодкартаизбили

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обзор тульских новостроек: Новая квартира в Туле — от миллиона рублей
Обзор тульских новостроек: Новая квартира в Туле — от миллиона рублей
Гид по типографиям Новомосковска: что и где заказать?
Гид по типографиям Новомосковска: что и где заказать?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.