В Тульской области преступники топили мужчину в луже, чтобы выяснить пин-код его карты

Однако потерпевший так и не выдал злоумышленникам эту информацию.

Исполняющим прокурора Арсеньевского района утверждено обвинительное заключение в отношении двоих ранее судимых мужчин. 20-летний К. обвиняется в ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), 26-летний Н. — по той же статье и по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следствия установлено, что 23 марта обвиняемые распивали в компании спиртные напитки. Мужчины выяснили, что у их приятеля О. есть деньги на банковской карте., и решили любыми способами выяснить пин-код.

Сначала обвиняемые избили О. по голове и лицу и отобрали у него имущество на 1754 рублей 50 копеек.

Затем К. и Н. силой привели знакомого в лес, где по очереди руками окунали мужчину головой в лужу.

Не получив нужной информации, злоумышленники оттащили потерпевшего вглубь лесополосы, где его и оставили. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.