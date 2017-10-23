В Скуратово в ДТП пострадали пять человек

Фото УГИБДД по Тульской области.

21 октября в 18.55 в Туле в поселке Скуратово на пересечении улиц Октябрьской и Киреевской произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ 2110.

В результате ДТП пострадали: пассажирка «десятки» — девочка 2017 г. р. — после оказания медицинской помощи была отпущена домой (на момент ДТП находилась в детском удерживающем устройстве), а также 26-летний водитель «шестерки» и четверо его пассажиров. Двое из пострадавших были госпитализированы, остальным оказали медпомощь на месте.

Водитель «шестерки» в 2015 году был осужден по ст. 264.1 УК РФ, ему было назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством на 36 месяцев и штраф в размере 200 тысяч рублей.