Суд вынес приговор «банде чистильщиков», убивших более 15 человек

На фото – осужденные Лобачева и Войтов. Фото msk.kp.ru.

В Москве суд вынес приговор «банде чистильщиков», которая жестоко расправлялась над бездомными и случайными прохожими в 2014-2015 годах. Преступники убили более 15 человек.

Чаще всего тела находили недалеко от железнодорожных путей белорусского направления — со множественными ранениями. В среднем каждой жертве наносили около 50 ударов ножами и молотками. На теле одного из мужчин правоохранители насчитали 171 ножевое ранение.

Преступников долгое время не могли найти, но в итоге вычислили с помощью программного обеспечения ФСБ, отслеживающего мобильные телефоны, пишет «Медуза».

Буквально на первых допросах задержанные признались в убийствах. Мотивом злоумышленники называли ненависть к бомжам и алкоголикам. Мол, убийцы хотели «очистить город».

Среди их жертв — уроженец Тульской области Анатолий Кондрашов.

Убийство произошло ночью 23 августа 2014 года. Один из местных жителей обнаружил на клумбе возле своего дома труп мужчины. Им оказался житель соседней улицы Анатолий Кондрашов.

На теле погибшего насчитали 48 ножевых ранений. Рядом с трупом лежал пакет с хлебом, молоком и бутылкой пива.

Анатолий родился в Тульской области, но в последние годы жил в Одинцово, где получил квартиру после долгих лет работы электриком на одном и том же предприятии. Мужчина окончил техникум, на работе проводил большую часть жизни.

По словам сестры погибшего, вечером в день убийства она предложила Анатолию приехать в гости на семейный праздник, но тот — не любитель больших гулянок — сказал, что займется ремонтом своей машины.

На следующий день сестре позвонил следователь и рассказал страшную новость. Анатолия похоронили в Тульской области. Никто из приехавших на похороны родственников его не узнал — тело было изрезано, не было глаза.

приговор

Собранные Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве доказательства на основании вердикта присяжных заседателей признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Павла Войтова, Елены Лобачевой, Владислава Каратаева, Артура Нарциссова и Максима Павлова.

Следствием и судом установлено, что пятеро соучастников объединились в организованную группу и с июля 2014 по февраль 2015 года на территориях Москвы, Московской и Ярославской областей совершали убийства с особой жестокостью, выбирая в качестве жертв лиц без определенного места жительства и склонных к злоупотреблению алкоголем.

Для совершения преступлений они использовали малолюдные и безлюдные места, преимущественно в темное время суток. В качестве орудий сообщники использовали ножи, молотки, кастеты и другие предметы.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений. Приговором суда Войтову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, Лобачевой — 13 лет лишения свободы, Павлову — 9 лет 6 месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием в колонии общего режима, Каратаеву — 16 лет лишения свободы, Нарциссову — 9 лет 6 месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием в колонии строгого режима.