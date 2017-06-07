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В Тульской области следователи завели дело по факту ДТП с участием сотрудников ГИБДД
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области следователи завели дело по факту ДТП с участием сотрудников ГИБДД

В аварии пострадали пять человек.

Киреевские следователи 5 июня возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе двое сотрудников ГИБДД, по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 21 февраля 2017 года на 35 км автодороги «Тула-Новомосковск» столкнулись автомобиль «Киа Рио» и следовавший во встречном направлении служебный автомобиль «Фиат Альбеа» дорожно-патрульной службы УМВД России по Тульской области.

В «Киа» находились трое человек, в «Фиате» — двое сотрудников ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области.

В результате ДТП все пятеро человек с различными травмами были госпитализированы. Пассажирка «Киа» получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:22 0
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