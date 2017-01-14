В Суворове вор проломил стену хозпостройки

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Суворовский» с заявлением обратился 30-летний житель поселка Центральный. Мужчина сообщил, что из хозяйственной постройки, расположенной около дома, похищены две шлифовальные машинки, сварочная маска и три шлифовальных круга. Ущерб составил 18 тысяч рублей.

Чтобы попасть вовнутрь помещения, вору пришлось проломить стену хозпостройки.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался 17-летний местный житель, который является учащимся одного из тульских техникумов. Оперативники его задержали и доставили в дежурную часть отдела полиции, где он признался в совершении преступления.

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». При проведении обыска похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.