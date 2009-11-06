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Вебкам модель – реальный способ заработать деньги
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Вебкам модель – реальный способ заработать деньги

В последнее время способы заработка в интернете существенно увеличились. Фрилансеры открывают границы просторов Рунета, находя новые виды работы.

Направление вебкам не столь популярно в бывших странах Советского Союза, но уже заинтересовало многих. Вы, наверное, неоднократно сталкивались с пестрящими рекламными объявлениями, содержащими информацию: «Хотите заработать легкие деньги за общение?», «Желаете почувствовать себя моделью?» и т.д. Давайте разберемся, что же означает работа вебкам и действительно ли можно получить прибыль в данном направлении.

У некоторых людей работа вебкам моделью вызывает ассоциации с проституцией. На самом деле, это далеко не так. Сфера вебкам – это легкий флирт и ненавязчивые беседы. Виртуальное общение приобретает значимость в те моменты, когда вы чувствуете себя одиноко и хотите просто поговорить с человеком противоположного пола. Суть бизнес идеи построен на основных участниках:
 
  • Модели. Это молодые парни или девушки, флиртующие со зрителями.
  • Студия вебкам. Организаторы, ведущие обучение вебкам моделей.
  • Специальные сайты. Помощь в двустороннем общении и нахождении новых участников.
Помимо организации обучения искусству общения перед веб-камерой, студии занимаются продвижением моделей в сети. В студиях задействована целая группа лиц:
 
  • Дизайнеры интерьеров, подсказывающие правильное расположение модели на фоне комнаты
  • Фоторгафы, организующие профессиональную фотосессию моделей для анкеты
  • Стилисты и визажисты, создающие образ модели
  • Программисты, занимающиеся улучшением работы сайта
Работа вебкам в студии помогает начинающей модели сделать первые шаги – создание образа и поиск мемберов (зрителей). Пройдя своеобразные обучающие курсы, девушка или парень могут начать собственную карьеру в вебкам и зарабатывать с помощью виртуального общения.
 

Секреты заработков в сфере вебкам

Хотите получать прибыль, работая в сфере вебкам. На странице вы можете найти информацию для начинающих моделей. Здесь находятся готовые подсказки и секреты правильного старта.
 
Чтобы хорошо зарабатывать в направлении вебкам, модель должна обладать определенными данными:
 
  • Привлекательная внешность
  • Внутреннее обаяние, шарм
  • Чувство стиля в одежде и интерьере комнаты, где размещена веб-камера
  • Абсолютная грамотность в устной речи, начитанность
  • Отсутствие страха и стеснения перед партнером
  • Искусство флирта и ненавязчивого общения
Кроме того, если вы предпринимаете самостоятельные шаги и работаете без студии, у вас должен быть мощный компьютер и хорошо работающий интернет. Постоянные перебои со связью могут привести к нежеланию зрителей общаться с вами.
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6 ноября 2009, в 09:52
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