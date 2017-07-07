Пропал немецкий дог

4 июня 2017 года на трассе М4 около Тулы (по направлению в Москву) выскочил немецкий дог.

Собаке 3 года, породистая, клейма нет, но вшит чип в нем указана вся информация о хозяине и № клейма, окрас плащ.

Кличка Оскар или просто Ося (по родословной Орландо Нежный Мальчик). Он не агрессивный, хороший.

Была информация, что видели в Воловском районе, деревня Турдей. Также собака была замечена в 100 км от Тулы. Видели в Тульской области, за поворотом на деревню Сухие плоты, на противоположной стороне примерно в 1 км.

Пожалуйста помогите найти его. Он нам очень дорог.

Виктория - 8-920-412-00-14 или Олег 8-919-232-22-27