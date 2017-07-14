Стерилизация собак и кошек: за и против

На фото тулячки Екатерина Старостина, Наталия Воробьева, Ирина Пшонкина и кот, проживающий в Ясной Поляне.

Взяв в дом животное, мы берем на себя ответственность за его судьбу и за судьбу его потомства. Нужно ли стерилизовать домашних животных? Какие плюсы и минусы этого решения и чего стоит бояться хозяевам? Отвечают тульские ветеринары.

Мифы и реальность

Вокруг темы о стерилизации — немало мифов. Многие хозяева отказываются стерилизовать своих животных, объясняя это жалостью или страхом перед операцией. Мы собрали самые популярные причины отказов хозяев от стерилизации и попросили ветеринара-хирурга Тульской скорой ветеринарной помощи Людмилу Винокурову прокомментировать их.



Людмила Винокурова

Миф № 1. После стерилизации животное толстеет, ленится, теряет прежние навыки и качества.

— Стерилизация не влияет на природные инстинкты животного к самосохранению, охране своего дома и семьи. Характер питомца после операции также не изменится. Если ваш кот был грозой мышей, то таким он и останется. Меняется только поведение животного по отношению к противоположному полу: животные становятся менее агрессивными, не участвуют в борьбе за партнера, а, следовательно, не метят квартиру, не докучают хозяевам ночными «песнями».

Миф № 2. Питомец обидится на меня за то, что я лишил его радости материнства/отцовства.

— В отличие от людей, собаки и кошки не могут принимать осознанные решения обзавестись потомством. В период течки они руководствуются инстинктами, а не разумом и чувствами. Нестерилизованная кошка или кот слепо следуют инстинкту размножения. Так что о высоких родительских чувствах здесь говорить неуместно. Вашей кошке или собаке они чужды.

Также хозяева часто боятся, что после операции их животное будет в тяжелом состоянии. На самом деле, это не так. Сейчас для стерилизации используются малотравматичные лапароскопические операции, после которых питомец полностью восстанавливается уже на следующий день.

Профилактика заболеваний

Стерилизация не только не опасна для здоровья животного, но и является профилактикой некоторых серьезных заболеваний.



Михаил Мельник.

Тульский центр ветеринарной медицины

— Первое преимущество: продолжительность жизни стерилизованных животных на 15−20% больше, чем нестерилизованных. Дело в том, что это связано с репродуктивной сферой (которая исключается после проведения операции). Она порождает у животных много заболеваний — как общих и воспалительных, так и онкологических. Если стерилизация кошки или собаки выполняется до первой течки, то риск развития у нее рака молочной железы снижается до 0,7%. Если же стерилизацию провести после первой течки, то риск увеличивается до 7%. У нестерилизованных же кошек и собак он составляет 98%. То есть из ста кошек, доживших до 15 лет, у 98 будет выявлено это заболевание.

Второе преимущество стерилизации: владельцы избавляются от проблем с неконтролируемым половым поведением животных — мечения территории и попыток убежать на улицу во время течки ради новых приключений.

Третий плюс: людям больше не нужно думать, куда распределить потомство, которое принесло их животное. Представьте: здоровая кошка может приносить от 9 до 24 котят в год. Многие люди не считают должным оставлять их у себя дома. Но помните: вы ответственны за тех, кого приручили. Так что избавление от потомства вашего питомца — не самый достойный поступок хозяина. Стерилизация же позволяет избежать этих хлопот.

Преимущество четвертое: агрессия, вызванная половым поведением, при стерилизации нивелируется.

Хотелось бы развеять один из самых популярных мифов о стерилизации: для того чтобы стерилизовать животное, нужно обязательно хотя бы один раз его повязать. Это так же глупо, как говорить: чтобы машина хорошо ездила, нужно ее разок разбить.

Почему стерилизации боятся?

Безусловно, любое хирургическое вмешательство не исключает рисков. Однако статистика успокаивает: 97% операций по стерилизации проходят успешно, без вреда для здоровья животного. Врач ветеринарного кабинета ZOO Vita Екатерина Васина рассказывает о рисках, длительности и последствиях стерилизации.



Екатерина Васина

— Сколько обычно длится операция?

— Как правило, от 30 до 40 минут — при отсутствии патологии.

— Какие существуют риски?

— Единственное — медикаментозная непереносимость. Порой бывает трудно спрогнозировать, как животное отреагирует на тот или иной препарат, вызовет ли он аллергическую реакцию. Для того чтобы свести риски к минимуму, хозяин должен обстоятельно проконсультироваться с ветеринаром.

— Сколько времени животное «отходит» от операции?

— Это индивидуально. В основном несколько часов. Самцы не требуют дополнительного ухода, а самкам нужно в течение 10 суток один раз в день протирать швы, которые снимают через две недели. Так что в реальности все весьма просто. Хотя, безусловно, волнение за свое животное присутствует всегда. Но это нормально для любящего, заботливого хозяина.

— В Туле много ветеринарных клиник и кабинетов. По каким критериям выбирать учреждение?

— Я считаю, главный критерий — опыт врача. Перед операцией вам нужно пообщаться со специалистом, а также почитать отзывы о его работе. В идеале — узнать у других клиентов, насколько обходителен и профессионален ветеринар.

Есть ли выбор?

Существует ли альтернатива стерилизации? На этот вопрос отвечает ветеринар тульского «Центра здоровья животных» Оксана Некрасова.



Оксана Некрасова.

Центр здоровья животных

— Некоторые хозяева, чтобы нивелировать невыносимое поведение своих питомцев, предпочитают использовать различные таблетки, гормональные препараты. Однако надо понимать: прием таких средств для животных не может пройти бесследно, даже если речь идет о маленькой дозе. Это может привести к нарушению работы эндокринной системы, что, в свою очередь, способствует развитию болезней, опасных для здоровья и жизни домашнего питомца (киста, опухоль). Так что, как ни крути, нет ничего гуманнее и безопаснее стерилизации.