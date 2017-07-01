Пропала кошка в районе ДК ВОС. Помогите найти.
22.06.17 убежала кошка в районе ДК глухонемых (ДК ВОС, Пролетарский район, Щегловская засека). Окрас черный, была в ошейнике с капсулой (в капсуле телефоны хозяев).
Отличительная особенность: на нёбе родимое черное пятно.
Хозяева ищут беглянку. Позвоните по этому телефону, если встретите кошку на улице или вы приютили её.
8 (920) 771-00-88, Андрей.
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