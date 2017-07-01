блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Пропала кошка в районе ДК ВОС. Помогите найти.

Пропала кошка в районе ДК ВОС. Помогите найти.

22.06.17 убежала кошка в районе ДК глухонемых (ДК ВОС, Пролетарский район, Щегловская засека). Окрас черный, была в ошейнике с капсулой (в капсуле телефоны хозяев).

Отличительная особенность: на нёбе родимое черное пятно.

Хозяева ищут беглянку. Позвоните по этому телефону, если встретите кошку на улице или вы приютили её.

8 (920) 771-00-88, Андрей.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 13:00 +8
Выбираем корм для собак и кошек
Выбираем корм для собак и кошек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.