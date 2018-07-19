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Две юные кошечки ищут дом

Две юные кошечки ищут дом

Эти котята были брошены на дачах мамой кошкой. Их подобрала неравнодушная женщина, и выкормила. 

Сейчас они подросли, и ждут хозяев на передержке. Обе девочки, сейчас им около 1,5 месяцев. Они уже окрепли, научились есть самостоятельно, в совершенстве освоили лоток и ищут самых лучших мам и пап.

Обе активные и весёлые мурчалки, когда устают играть друг с другом с удовольствием приходят продолжить с человеком или просто посидеть на руках. Очень любят спать рядом с людьми. Кошечки умны и сообразительны.

Белая вырастет толстой и пушистой, очень любит покушать, ласкунья, очень тянется к людям.

Полосатая - гладкошерстная, плюшевая, быстрая, ловкая, сообразительная. Может стать мышеловкой, к людям тоже очень расположена.

Если хотите взять радость в дом, пишите куратору в ВК,
или звоните: 8 (910) 940-24-19.

Очень нужен репост!

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 14:22 +2
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