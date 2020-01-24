В приюте щенки заждались своих хозяев
Посмотрите, какие прелестные малыши! Этих крошек спасли с улицы, и теперь они живут в приюте «Континент+».
Щенкам чуть больше двух месяцев. И сейчас самое время найти им дом.
Активные, игривые, неприхотливые в еде, станут лучшими друзьями для вашей семьи.
Пушистые щенки будут крупными, а гладкошерстные – среднего размера.
Приезжайте знакомиться! Тел. 8-953-971-13-28.
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