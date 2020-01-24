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В приюте щенки заждались своих хозяев

В приюте щенки заждались своих хозяев

Посмотрите, какие прелестные малыши! Этих крошек спасли с улицы, и теперь они живут в приюте «Континент+». 

Щенкам чуть больше двух месяцев. И сейчас самое время найти им дом.

Активные, игривые, неприхотливые в еде, станут лучшими друзьями для вашей семьи.

Пушистые щенки будут крупными, а гладкошерстные – среднего размера. 

Приезжайте знакомиться! Тел. 8-953-971-13-28.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru или ВКонтакте.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:00 +5
Щенкам срочно нужен дом!
Щенкам срочно нужен дом!
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