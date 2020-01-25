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Отдается в добрые руки умница и красавица Герда

Отдается в добрые руки умница и красавица Герда

Герда была подобрана в поселке под Тулой. Скорее всего, ее бросили дачники: лето закончилось, люди уехали, а собаку оставили. Несмотря ни на что она по-прежнему очень тянется к человеку.

Герде 3 года, она весит 25 кг, привита, стерилизована. Умная, воспитанная, невероятно ласковая и благодарная собака. Приучена к выгулу. Любит поесть (сказывается голодный бездомный период ее жизни). 

Пристраивается в самые добрые руки с правом ненавязчивого отслеживания дальнейшей судьбы. Доставка по Туле и области. Тел. 8-953-437-05-35.

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Автор: Оксана Грудинина
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