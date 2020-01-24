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Щенкам срочно нужен дом!

Щенкам срочно нужен дом!

На территории тульского пищевого предприятия два месяца назад появились щенки. Сейчас они уже подросли и самостоятельно едят.

Они очень милые и любознательные. Подкармливали их все, но руководство приняло решение о том, что собак на территории не должно быть. Всех, кто их кормил, оштрафовали. Кормить их запретили категорически.

Все попытки пристроить щенков в приют не увенчались успехом. Приюты переполнены, а там, где готовы их принять, нужно платить. Платить за них у сотрудников не получается. Существует риск того, что от щенков избавятся самым варварским и ужасным способом. 

Если у кого-то есть желание найти самого верного и доброго друга, звоните. Территориально щенки находятся в Хомяково, но есть возможность привезти их вам домой. Тел.: 8-920-754-45-59 (Екатерина), 8-910-586-38-57 (Татьяна).

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 15:43 +6
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