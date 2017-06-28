Выбираем корм для собак и кошек

Чем лучше кормить домашнего питомца, чтобы он прожил дольше и был здоров?

Правильное питание для домашних животных — залог здоровья и долгой жизни. Так чем же лучше кормить наших любимцев: едой со своего стола, специально приготовленными продуктами или готовым кормом?

Оксана Некрасова,

ветклиника «Друг»

— Не кормите животных едой со своего стола. Такое питание, даже как редкое лакомство, наносит вред здоровью собаки и кошки. Жареное, копченое, сладости, а также соль и специи могут нанести вашим любимым питомцам большой вред. Можно кормить собак и кошек специально приготовленным рационом из натуральных продуктов, добавлять к ним витамины. Как составить такой рацион — проконсультируйтесь с ветеринаром. Хороший вариант быстрого и полноценного кормления — готовые сухие или влажные корма премиум-класса. Соблюдайте правило: не смешивайте готовый корм и натуральную еду и не чередуйте их. Это принесет вред животному, т.к. его организм настраивается под переваривание одного вида пищи. От резких перемен страдает печень и нарушается пищеварение.

Плюсы готовых сухих кормов:

Готовые корма хорошего качества включают в себя все необходимые компоненты для здоровья животного;

Долго не портятся в миске, это удобно, когда вы надолго уходите из дома;

Очищают зубы собаки и являются профилактикой появления проблем с зубами и дёснами;

Стоимость качественного сухого корма примерно равна стоимости кормления собаки натуральными продуктами.

Минусы готовых кормов:

В некоторых кормах состав не сбалансирован. Чтобы этого избежать, выбирайте качественные корма.

У животного всегда должен быть свободный доступ к свежей питьевой воде.

Плюсы натуральной еды:

Вы знаете, какие компоненты входят в еду вашего четвероного друга;

Пища не содержит консервантов, красителей и других сомнительных добавок.

Минусы натуральной еды:

На приготовление и закупку продуктов нужно время.

Натуральную еду нельзя оставлять надолго в миске.

Нужно контролировать баланс всех питательных веществ и витаминов.

Чем же по составу отличаются корма разной ценовой категории?

Эконом-класс. Цена от 150 до 300 руб. за 1 кг. В составе очень мало или совсем нет мяса, витаминов и микроэлементов. Состоят из сои, кукурузы, отходов мясного производства, вкусовых добавок, вызывающих привыкание. Такое питание подходит для поддер­жания жизни, но не способствует здоровью и долголетию. Нежелательно давать щенкам и котятам. Добавляйте к таким кормам витамины.

Средний класс. Цена от 300 до 400 руб. за 1 кг. Мяса в составе меньше, чем растительных белков. Недостаточно полноценный корм, нужно добавлять витамины. Нежелательно давать щенкам и котятам.

Премиум-класс. Цена от 400 до 600 руб. за 1 кг. В состав входит до 85% мяса и все необходимые вещества, нет или минимум растительных добавок, нет вкусовых добавок. Расход таких кормов гораздо меньше, чем еды более низкого класса за счет более высокой питательности.

Михаил Мельник,

центр ветеринарной медицины

— Я рекомендую кормить собак и кошек готовыми сухими кормами премиум и суперпремиум класса. Любые промышленные корма содержат все необходимые вещества для полноценного питания (дешевые могут содержать избыток некоторых из них). Отличие премиум и суперпремиум кормов от кормов эконом-класса в том, что в них содержится точная норма всех необходимых веществ для жизни и здоровья животного. А в кормах эконом-класса состав некоторых компонентов может быть превышен, что может приводить к проблемам со здоровьем. Аллергия и непереносимость на промышленные корма бывает у животных гораздо реже, чем на обычные продукты. Состав обычной еды трудно проверить и непросто достичь нужного баланса всех веществ, в отличие от готового корма. Промышленные корма обеспечивают хорошее состояние ротовой полости животного благодаря своей консистенции и очищающим веществам. А правильную работу кишечника в составе кормов обеспечивают специальные пищевые волокна, которые отличаются от пищевых волокон в человеческой пище.