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Собаки и кошки из «Любимца» ищут дом

Собаки и кошки из «Любимца» ищут дом

Эти собаки и кошки живут в Центре помощи бездомным животным «Любимец». Пока они содержатся за счет центра, но каждая из них ждёт, когда за ней придёт её хозяин, и заберёт в тёплый и уютный дом.
 

Кокер спаниель, Грей, кобель, 7 лет.

Питбуль Гера, сука, 2 года, стерилизована.

Малыш, кобель примерно 2 месяца.

Линда, метис породы дратхаар, выросла в центре из 4 месячного щенка, сейчас ей 7 месяцев. 


Линда, овчарка, около 4-5 лет. Была найдена в Щёкинском районе на улице со стрелой от арбалета, застрявшей в холке, вылечена. У неё есть особенности поведения: не любит мужчин. К женщинам относится спокойно. Ищем новый дом для Линды!

Котята (фото слева - кот, фото справа - кошка).

 

Кот Фёдор, примерно 8 месяцев. Домашний, немного пугливый, но очень ласковый.

Посмотрите, может среди них
ваш друг?


Также можно стать для любой из этих, и многих других собак, которые живут в «Любимце» куратором. Это возможность помогать в содержании и участвовать в судьбе животного, если вы не можете взять его к себе домой.

 

Центр помощи бездомным животным «Любимец»: Тула, ул. Набережная, д. 3. Тел. 8 (920) 277-00-02.
Проезд до остановки «Дежурный магазин» автобусом 24 и автолайном 4М.
Работает без выходных с 09.00 до 20.00.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 22:06 +17
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