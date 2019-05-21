В Туле пропала собака породы хаски
В редакцию Myslo обратилась читательница с просьбой помочь в поиске пропавшего питомца.
Собаки породы сибирский хаски Маша пропала в районе ул. Болдина и ул. Короленко недалеко от здания Роспотребнадзора по Тульской области. Животное убежало в сторону Мясново.
Всех, кто видел собаку, звоните по тел. 8-958-663-38-60.
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