В Туле пропала собака породы хаски

В редакцию Myslo обратилась читательница с просьбой помочь в поиске пропавшего питомца.

Собаки породы сибирский хаски Маша пропала в районе ул. Болдина и ул. Короленко недалеко от здания Роспотребнадзора по Тульской области. Животное убежало в сторону Мясново.

Всех, кто видел собаку, звоните по тел. 8-958-663-38-60.