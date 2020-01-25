Кошка Молли была спасена из жутких условий и теперь ищет дом

Кошечка Молли находится на передержке у волонтера. Всю свою жизнь она жила в жутких условиях, и теперь, когда наконец выбралась из ада, мечтает найти любящего хозяина.

Кошка еще не до конца пришла в себя от невыносимой жизни и слегка напугана, поэтому ей особенно нужны любовь, ласка и человек, которому она сможет довериться.

В ближайшее время кошка будет привита, обработана от паразитов и стерилизована. В еде неприхотлива, освоила лоток на отлично.

Звоните, если готовы стать другом для Молли. Тел. 8-953-971-13-28.