Мама-кошка и ее маленькая дочка ищут дом

Неполная кошачья семья из Глушанок (маме 1 год, дочке 3 месяца) ищет дом и любви (возможно по раздельности). Как и положено каждой уважающей себя кошке — к лотку приучены. Очень ласковые.

Котосемья ищет новый дом из-за семейных и грустных обстоятельств. Двух котят уже удалось пристроить. Мама и дочь сейчас остались одни.

Все вопросы по тел. +7-903-697-42-83 (Александр).

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