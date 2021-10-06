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Мама-кошка и ее маленькая дочка ищут дом

Мама-кошка и ее маленькая дочка ищут дом

Неполная кошачья семья из Глушанок (маме 1 год, дочке 3 месяца) ищет дом и любви (возможно по раздельности). Как и положено каждой уважающей себя кошке — к лотку приучены. Очень ласковые.

Котосемья ищет новый дом из-за семейных и грустных обстоятельств. Двух котят уже удалось пристроить. Мама и дочь сейчас остались одни. 

Все вопросы по тел. +7-903-697-42-83 (Александр).

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 12:20 +8
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