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Зверьё моё
Крошечный Тигра в добрые руки

Крошечный Тигра в добрые руки

Вот такой очаровательный кототигренок ищет дом. Это не подарок к Новому году, малыш будет самым настоящим талисманом и хранителем семейного очага и уюта долгие годы.

Котенку два месяца, он приучен к лотку, ест все – и натуралку, и кошачий корм.

Остаться равнодушным к такому шикарному котику невозможно. Если вы хотите познакомиться с ним, звоните по тел. 8-991-528-99-78. Возможна доставка при необходимости.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:31 +6
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Мама-кошка и ее маленькая дочка ищут дом
Мама-кошка и ее маленькая дочка ищут дом
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