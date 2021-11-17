Крошечный Тигра в добрые руки

Вот такой очаровательный кототигренок ищет дом. Это не подарок к Новому году, малыш будет самым настоящим талисманом и хранителем семейного очага и уюта долгие годы.

Котенку два месяца, он приучен к лотку, ест все – и натуралку, и кошачий корм.

Остаться равнодушным к такому шикарному котику невозможно. Если вы хотите познакомиться с ним, звоните по тел. 8-991-528-99-78. Возможна доставка при необходимости.

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