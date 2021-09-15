Хороший, крупный, здоровый: кот-шотландец в добрые руки

Вислоухого котика-шотландца нашли в частном секторе в районе цирка в Туле еще в июле. Он был худой и раненый, не доверял людям. Потом постепенно начал подходить, местные жители вылечили и откормили его.

Пытались найти прежних хозяев, но ничего не вышло. Теперь разыскиваются новые. Кот обработан от паразитов, проглистогонен. Молодой, крупный, здоровый. Характер хороший, животное ходит в лоток, на улицу из дома не сбегает.

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