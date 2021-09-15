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Зверьё моё
Хороший, крупный, здоровый: кот-шотландец в добрые руки

Хороший, крупный, здоровый: кот-шотландец в добрые руки

Вислоухого котика-шотландца нашли в частном секторе в районе цирка в Туле еще в июле. Он был худой и раненый, не доверял людям. Потом постепенно начал подходить, местные жители вылечили и откормили его. 

Пытались найти прежних хозяев, но ничего не вышло. Теперь разыскиваются новые. Кот обработан от паразитов, проглистогонен. Молодой, крупный, здоровый. Характер хороший, животное ходит в лоток, на улицу из дома не сбегает. 

Все вопросы по тел.. 8-953-956-42-93.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 18:47 +10
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