10 июня: «Балканский рубеж» – в марш-броске в Косово участвовали и тульские десантники

10 июня 1999 года завершилась военная операция НАТО, в ходе которой по Союзной Республике Югославии наносились массированные ракетно-бомбовые удары. Согласно резолюции СБ ООН в Косово вводились миротворческие силы НАТО. Установление контроля над аэродромом «Слатина» и ввод в Косово миротворческих сил НАТО были запланированы на 12 июня 1999 года. Основные сухопутные силы НАТО были сосредоточены в Македонии и готовились выступить в сторону Косово утром 12 июня 1999 года.

10 июня 1999 года российскому миротворческому контингенту SFOR (подразделения ВДВ России), находящемуся в Боснии и Герцеговине, поступил приказ в кратчайший срок подготовить механизированную колонну и передовой отряд численностью до 200 человек. При этом о том, кто должен участвовать в марш-броске, до самого последнего момента знало только командование. Еще до пересечения границы маркировка российской боевой и транспортной техники была изменена с «SFOR» на «KFOR».

Марш-броском из Боснии и Герцеговины, 200 российских десантников преодолели расстояние в 500 километров за 7,5 часов! При этом еще в мае 1999 года майор Юнус-бек Евкуров, находившийся в тот момент в составе международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, получил от высшего военного командования Российской Федерации совершенно секретное задание: в составе группы из 18 бойцов спецназа ГРУ ГШ ВС России скрытно проникнуть на территорию Косово и Метохии и взять под контроль стратегический объект — аэропорт «Слатина», подготовившись к прибытию основных сил Российского контингента. Именно история этой Группы Евкурова и стала основой для фильма «Балканский рубеж».

Марш-бросок наших десантников в Приштину застал врасплох даже собственное командование. В 51-м тульском парашютном полку, где находился тогда штаб Косовской миротворческой миссии, решение об увеличении численности российской группировки застало врасплох. Бригада в тот момент была укомплектована лишь на две трети, пришлось объявить дополнительный набор через военкоматы. Отбор был очень жесткий – требуются только специалисты: механики-водители и пулеметчики для зенитных подразделений.

10 июня 1999 года после начала отвода югославских войск из Косова бомбежки были приостановлены. В ночь с 11 на 12 июня 1999 года передовой отряд ВДВ на БТРах и автомашинах выдвинулся в сторону границы Боснии и Югославии. Колонна ВДВ России без труда пересекла границу. До этого момента командование НАТО не располагало сведениями о начале марш-броска российских десантников на Приштину.

Личному составу была поставлена задача в кратчайшие сроки преодолеть более 600 километров и захватить аэродром «Слатина» до прихода НАТОвских сил. На БТРы и автомашины были вывешены российские флаги. Во время прохождения территории Сербии, в том числе и территории Косово, местное население с радостью встречало российских солдат, забрасывая технику цветами, передавая еду и напитки. В связи с этим движение колонны незначительно замедлялось. Колонна российских десантников прибыла в Приштину примерно в 2 часа ночи 12 июня 1999 года. Население города вышло на улицы встречать колонну.

Десантники в кратчайшие сроки захватили все помещения аэропорта «Слатина», заняли круговую оборону, организовали блокпосты и приготовились к появлению первых НАТОвских колонн, которые уже находились в пути. Задача по захвату «Слатины» была выполнена к 7 часам утра 12 июня 1999 года, а через двадцать минут туда подошли и подразделения других иностранных армий. Это были британские джипы. С другой стороны к аэродрому приближались английские танки. Обе колонны остановились перед российскими блокпостами. В небе появились десантные вертолёты. Пилоты британских вертолётов предприняли несколько попыток приземлиться на аэродром, однако эти попытки были пресечены экипажами российских БТРов. Как только вертолёт заходил на посадку, к нему сразу же устремлялся БТР, препятствуя таким образом его маневру. Потерпев неудачу, британские пилоты улетели.

Хотя командующий силами НАТО в Европе американский генерал Уэсли Кларк приказал британскому генералу Майклу Джексону захватить аэродром раньше русских, британец ответил, что не собирается начинать Третью мировую войну.

«Даже внезапная высадка русских на Марсе не произвела бы на американцев и их союзников такого эффекта, как русские БТР под Приштиной», – писала белградская газета «Вечерние новости». Развертывание международных миротворческих сил началось именно с российской прелюдии, перечеркнув планы НАТО с триумфом войти в сербскую провинцию после нескольких недель ее бомбардировок.

20 июня руководство НАТО объявило о полном прекращении военной операции против Югославии. Руководство Югославии согласилось на ввод миротворческого контингента, основу которого составили войска НАТО, на территорию Косово. Удалось также достичь соглашения, что Россия тоже участвует во вводе миротворцев.

Многие считают, что именно с этого марш-броска началось возрождение Российской армии.

Тульский поэт, полковник КГБ Виктор Харлашкин через год после этих событий написал песню «Марш-бросок» – лучшее документальное свидетельство того, как воспринимался марш-бросок в Косово в то время.

Марш-бросок

Нас до конца еще не истребили,

Но недругам есть повод ликовать:

В разграбленной, распроданной России

Себя не смеем русскими назвать.

Взывают к нам от имени закона:

Забыть заветы дедов и отцов!

Нас придавила «пятая колонна»

Из русскоговорящих подлецов.

И вот одна - всего одна отрада –

Стал светлой явью долгожданный сон,

Когда прошел по мостовым Белграда

Десантников российских батальон.

Тот марш-бросок отчаянно-гусарский

Дал нам увидеть через кинескоп,

Как цвет меняет нос американский,

И прошибает пот британский лоб.

И тетивой в натяг звенели нервы:

Сошел с экранов сорок пятый год,

А слезы на глазах счастливых сербов

Мы принимали дружно на свой счет.

И в этот миг, от чувств забытых млея,

Прочь гнали мысль знакомую всем нам,

Что вновь сдадут правители-пигмеи

Защитников Отечества врагам.

Всерьез не смея с господином драться,

Всю силу холуи вложили в звон,

И, наконец, сумели сторговаться,

На кон поставив дерзкий батальон.

Всё на круги привычные вернулось:

Нам указали место – у двери,

Но в душах многих что-то встрепенулось

И застучало молотом в крои.

Какую веру кто из нас ни примет -

Теперь лишь слабоумный не поймет:

С колен Россию Армия поднимет,

Поднимет, и прикроет, и спасет.

Пока мы под пятой заокеанской,

Бог знает, сколь продлится то «пока»,

И все равно, за «марш-бросок балканский»

Спасибо вам, десантные войска!