8 июля: начальник тюрьмы пожаловался губернатору на поведение арестантов

8 июля 1904 г. чернский уездный исправник написал трогательный рапорт начальнику губернии о вызывающем поведении содержащихся у него политических заключенных.

«В Чернской тюрьме содержатся два политических арестанта: Новгород Северский, мещанин, еврей Иосиф Вульфов Слоним и бывший помощник учителя Ново-Покровской школы, Богородицкого уезда Иосиф Яковлев Тепцов, которым было оказано послабление против правил о содержащихся под стражей арестантах по политическим проступкам – совместное жительство в одной камере, в продовольствии на свои средства, приобретении керосиновой кухни и прочие послабления.

Лица эти не оправдали к ним доверия. Во время прогулок бросали камнями в окна и настойчиво требовали от смотрителя разрешения купаться в реке. На словесное сообщение и.д. смотрителя тюрьмы, командированного мною полицейского надзирателя, я признал невозможным разрешить им купаться, тогда они произвольно выставили оконную раму, садились на окне, выставляли через решетку ноги, производили крик и ругань по адресу смотрителя и тюремной администрации, вообще желая действовать демонстративно на содержащихся прочих арестантов. На предложение мое и.д. начальника тюрьмы разъединить их по разным камерам, они оказали сопротивление и тогда я лично, собственной властью, в предупреждение дальнейших посланий, разъединил их по отдельным камерам, сделав распоряжение о строгом применении по отношению к ним правил и порядке содержания политических арестантов от 28 февраля 1886 г.

По водворению тишины и порядка в тюрьме, эти два политических арестанта Слоним и Тепцов наложили на себя епитимью и с четвертого числа отказались от пищи, ничего не едят и пьют лишь одну холодную воду. Во избежание каких-либо последствий от принятия ими демонстративного поста, данному вашему превосходительству, избегая идти на уступки незаконных желаний. В поданных г. прокурору суда прошениях Слоним и Тепцов объяснили, что за принятыми мерами со стороны администрации они решили ничего не есть».

На этом письме стоит возмущенная резолюция губернатора: «Кто разрешил?»

Фото: политзаключенные в тульской тюрьме.