22 ноября: в Туле разрешили строить электростанцию в кремле

22 ноября 1899 г. Тульская городская Дума приняла постановление о строительстве в кремле первой городской электростанции. Под станцию были приспособлены торговые ряды (каменные лавки XIX в.) северо-западной части кремля.

На обсуждение Думы представили два проекта, из которых предпочли тот, что составило общество русских электротехнических заводов «Сименс и Гальске». Оно уже электрифицировало Зимний дворец, построило электростанцию в Москве, делало освещение кремля, так что выбор был вполне оправданным. Будущая станция в Туле должна была работать на нефти, которая, по расчетам, считалась выгоднее угля. А кроме того стала первой в России установкой постоянного тока по двухпроводной системе с напряжением в 240 (210) вольт. Даже за границей подобные установки были в диковинку – они стали применяться только в 1899 г.