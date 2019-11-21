21 ноября: в Одоеве родился герой битвы за Берлин Михаил Климов

21 ноября 1924 г. в деревне Гостыж Одоевского района родился Михаил Климов – Герой Советского Союза, участник взятия Берлина.

В семье Михаил был младшим, третьим, ребенком. Жилось непросто, и вскоре Климовы переехали в поисках лучшей жизни в Москву. Отец устроился на железную дорогу, мама поступила на швейную фабрику. Когда началась война, старший брат уже год как служил в Дальневосточной части – той самой, что буде в числе дивизий, которые перебросят в октябре на защиту Москвы.

Михаил Климов был призван в армию в 1942-м, на войне – с конца 1943-го, в звании лейтенанта и командиром танка Т-34. Первый бой принял у украинского городка Старый Солотвин.

16 августа 1944 года в бою у польского поселка Озенблув экипаж танка Т-34-76 гвардии лейтенанта М. И. Климова отразил атаку пяти «Пантер» противника, вышедших на позиции советской пехоты. Танк Климова был неподвижен и вел огонь только с места. В результате первые три «Пантеры» были подбиты сразу. Танк Климова был также подожжен, но даже из горящей машины удалось подбить четвертую «Пантеру». Подоспевшие советские танки отбросили врага на исходные позиции. Командир экипажа М. И. Климов и механик-водитель Павел Гармаш были контужены, но вдвоем смогли вытащить из горящей машины своих товарищей и оказать им первую помощь, после чего весь экипаж был направлен в госпиталь.

За этот бой гвардии лейтенант М. И. Климов был награжден орденом Ленина, а трое членов экипажа — механик-водитель Павел Гармаш, заряжающий Григорий Сенотрусов и стрелок-радист Иван Ненашев орденами Красного Знамени. Четыре уничтоженных в ходе боя одним экипажем немецких «пантеры» – это был невероятный успех.

После госпиталя М. И. Климов был направлен в 383-й гвардейский тяжелый самоходно-артиллерийский полк 9-го гвардейского механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии, на самоходное орудие ИСУ–122. В составе его экипажа были механик-водитель старшина Владимир Зубков.

На самоходки тогда пересаживали многих танкистов. На завершающем этапе войны им придавали важную роль. Самоходки использовались при прорыве укрепленных полос и в городских боях как штурмовые орудия. Задачи, безусловно важные, но, безусловно, и рисковые. Ведь штурмовая группа первой попадает под лобовой удар противника. Да еще и в городе с длинным вылетом 122-мм пушки развернуться этой машине не всегда было просто. Обыкновенно ИСУ-122 стреляли с закрытых позиций в отсутствие поддержки буксируемой артиллерии при быстрых прорывах, когда буксируемые орудия не успевали продвигаться за танковыми и механизированными частями Красной армии.

В 1944-м, когда Михаил заработал свой первый орден, ему всего-то двадцать лет. Во время штурма Берлина, когда он совершил свой главный подвиг – всего-то 21.

Краткое описание личного боевого подвига в наградных документах.

«Гвардии лейтенант Климов, командир самоходной установки ИСУ-122, за период проведенной операции проявил себя как мастер танкового боя. Умело руководил своим экипажем, правильно используя боевые качества своей машины, тов. Климов за период боевых действий вместе со своим экипажем уничтожил: 8 танков (из них 1 «королевский тигр»), 3 бронетранспортера, 6 орудий, 4 миномета и 160 солдат и офицеров противника.

В бою с 6 по 11 марта 1945 года в районе леса Наумбург тов. Климов в течение пяти дней отбил атаки техники и пехоты противника и уничтожил: 4 танка и сам получил тяжелое ранение.

За проведенные полком две боевые операции тов. Климов уничтожил 12 вражеских танков.

За проявленные геройство и мужество, достоин присвоения звания Герой Светского Союза».

1 марта, после завершения Нижне-Силезской наступательной операции, немецкая группа армий «Центр» предприняла контрнаступление против 3-й гвардейской танковой армии. 15 марта оно было остановлено с началом Верхне-Силезской наступательной операции советских войск. В том числе благодаря подвигу таких стойких людей, как Михаил Климов.

Во время краткой остановки на краю леса он высунулся из люка башни, чтобы расслышать за гулом моторы немецких танков, которые должны были быть где-то поблизости. В этот момент под самым стволом танка – разрыв! «Огонь по головному! Огонь!» – через несколько секунд кричал Климов, зажимая лицо ладонью – его правый глаз представлял собой сплошную рану. На всех послевоенных фотографиях он уже с повязкой на правом глазу. Но даже с таким ранением Михаил еще три дня продолжал бой.

После войны, уйдя в отставку, Михаил Ильич вернулся в Москву. Работал инженером в конструкторском бюро при автомобильном заводе им. Лихачева. Женился, воспитал двоих детей. Не забывал и своей малой родины. В одоевском краеведческом музее есть фотография, сделанная в 1968 году. На ней Михаил Ильич запечатлён со своими земляками из д. Гостыж. Одоевцам Климов запомнился прежде всего как общительный и добродушный человек.

Скончался 9 октября 1984 года, немного не дожив до своего юбилея – шестидесятилетия. Его имя присвоено школе-интернату Одоевского района.

Барельеф Михаила Климова можно увидеть на станция «Таганская кольцевая» Московского метрополитена – среди синих с позолотой барельефов из майолики, изображающих советских воинов, которыми мы гордимся. Моряков, летчиков, пехотинцев, кавалеристов, танкистов, партизан.

В 2008 году в Москве на доме № 8 по улице Новоостаповская, где жил М. П. Климов, установлена мемориальная доска.