4 ноября: На улице Советской в Туле открылся детский универмаг

4 ноября 1949 года к 32-й годовщине Октября дети Тулы получили замечательный подарок. На Советской улице, 23 для них открылся специальный магазин – Детский универмаг.

Здесь были красочно, со вкусом оформленные витрины, стены и потолки, расписанные художником т. Митюхиным по мотивам народных сказок.

В магазине было девять отделов, и каждый в изобилии располагал самыми разнообразными товарами, рассчитанными на детей всех возрастов.

В отделе готового платья висели пальто и костюмы, в отделе обуви разложены кожаные и брезентовые ботинки, фетровые валенки, галоши. Дальше пестрели джемперы, фуфайки, вязаные костюмы, лежали стопки чулок, носок, перчаток, варежек. В отделе белья можно было купить рубашки и платьица, кофточки, белье, простыни, комплекты приданого для новорожденных.

Магазин располагал богатым выбором всего, что необходимо школьникам. К их услугам были не только письменные принадлежности, но и лыжи, коньки, футбольные и волейбольные мячи, шахматы, шашки.

В мире игрушек родители могли выбрать для своих детей резиновые, гуттаперчевые и мягкие куклы, птиц, зверей, мячи, разнообразные заводные игрушки и т.п.

В первый же день в магазине побывали тысячи взрослых и детей, купивших много различных товаров.