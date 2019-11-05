5 ноября: в тульских школах изменили сроки каникул

В 1959 году Министерство просвещения РСФСР установило новые сроки проведения школьных каникул.

Начиная с 1959-60 учебного года для учащихся всех классов – начальных, семилетних, восьмилетних и средних школ были установлены осенние каникулы с 5 по 9 ноября включительно. Зимние каникулы теперь продолжались 12 дней – с 30 декабря по 10 января включительно. Весенние в городских школах – с 24 по 31 марта включительно, а в сельских – 8 дней в сроки, установленные местными органами народного образования.

Были изменены также сроки летнего отдыха учащихся. В связи с практической работой школьников на предприятиях, в колхозах и на учебно-опытных участках окончание занятий устанавливалось в зависимости от учебных планов, по которым проводилось обучение в школах разного типа.

Учащиеся 1-4-х классов заканчивали свои занятия 31 мая. 5-х – 4 июня, 6-9-х классов – 28 мая. Затем для школьников 5-9-х классов вводилась обязательная учебно-производственная или сельскохозяйственная практика.

В 9-10-х классах, занимающихся по учебным планам экспериментальных одиннадцатилетних средних школ, учебный год заканчивался 25 июня.

В выпускных классах семилетних, средних десятилетних и одиннадцатилетних школ экзамены проводились, начиная с 30 мая.