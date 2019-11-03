3 ноября: в Туле разрешили строить цирк

3 ноября 1914 г. городская управа разрешила потомственному почетному гражданину Трофиму Дмитриеву Маноилову, на сцене А. Д. Горец, постройку деревянно-крытого цирка на усадебном месте, принадлежащего Виктору, Иосифу, Василию Тимофеевским сроком на три года.

Ввиду маломерности места с правой стены длина здания составляла 13 саженей, с левой – 20. В одной сажени, напомним, 2,16 метра. При этом перед устроителями было поставлено условие, чтобы столбы были врыты в землю на крестовинах ниже промерзания почвы, чтобы открытие было с допуском зрителей по числу выходов и стремянок с заложением не менее двойного, считая на 150 человек на выход или 600 человек и на галерке по площади и количеству стремянок в 400 человек, то есть всего 1000 человек. А также чтобы топка печей производилась по утрам, и оканчивалась за два часа до начала представления, чтобы вход на галерку был по ступенькам, чтобы в цирке в местах выходов на видном месте были вывешены аншлаги с надписями крупными буквами «выход», чтобы были установлены все пожарные принадлежности.

По-видимому, это и был тот самый цирк на углу нынешних Советской и Оборонной, который продержался тридцать пять лет, и сгорел в 1949 году.