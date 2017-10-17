Куда сбежать от холодов?

Готовясь к написанию этой статьи, Павел Парахин, директор турагентства «Слетать.ру» провел небольшое исследование: взял все проданные туры с вылетом с начала ноября по конец марта и посчитал процентное соотношение броней. Павел расскажет про страны, которые чаще других выбирают наши туристы, почему так происходит и сколько все это стоит (цены приведены на двух человек).

Павел Парахин

Вот топ 5 стран, которые выбирают туристы: Индия 17,5%, Турция 16,3%, Таиланд 13,8%, Доминикана 8,8%, Россия 7,5%.

Индия

Первенство Индии объяснимо – это одно из самых удивительных государств Южной Азии. Колыбель древней цивилизации, родина буддизма и индуизма. Она занимает второе место в мире по численности населения и продолжает влюблять в себя путешественников.

Выбирайте Индию, если хотите окунуться в местный колорит и многовековую историю и культуру; если вы открыты новому и хотите открыть неизвестные грани своего Я.

Тур в отель 1* стоит от 37 471 руб. Также порадуют цены на питание: средний чек в кафе – 50–100 руб., в ресторане – 250–450 руб. на персону.

Турция

Лайфхак: в низкий сезон отель класса люкс в Турции можно забронировать дешевле более чем на 40%. Туристы выбирают отели с большой территорией, разнообразной кухней, спа-комплексом, несколькими закрытыми бассейнами. Огромный плюс – в зимние месяцы в Турции мало наших соотечественников.

Выбирайте Турцию, если не любите жару, предпочитаете качественный сервис и вкусную еду.

Цены в отель 5* с питанием «всё включено» начинаются

от 40 000 рублей за двух человек.

Таиланд

В 13,5% туристов, выбравших Таиланд, вошли и мы с любимой женой. Наш выбор легко объяснить!

Провинция Краби поразила нас красотой и нетронутой природой, чего вы не увидите в Паттайе. В Таиланде недорогая еда и алкоголь, приветливые и ненавязчивые тайцы, на пляже Аонанг – чистейший песок и теплый океан (мы были в ноябре).

Природа Таиланда заслуживает отдельного внимания! Скалы неправильной формы, покрытые неведомыми растениями и населенные обезьянами, – мечта юного натуралиста и фотографа! Мы оба были в восторге! Смело отправляйтесь в Таиланд, он и вас не оставит равнодушным!

Тур на о. Пхукет, пляж Патонг обойдется вам совсем недорого – от 53 277 р.

Доминикана

Ну тут все понятно! Доминикана – страна из наших снов, райский уголок из рекламы Баунти. И тут я тоже согласился с выбором наших клиентов. В откябре я буду в рекламном туре в Доминикане, осматривать и делать красивые снимки отелей для наших клиентов (добро пожаловать в мой Инстаграм @ii_y_x).

Здесь множество достойных внимания достопримечательностей: архитектура, вобравшая в себя островные традиции и черты европейских стилей, национальные парки с умопомрачительной природой. А еще – целая палитра развлечений для адептов активного отдыха. Доминикана живет в ритмах бачаты и сальсы, приглашая всех окунуться в жизнерадостную атмосферу, где каждый день – маленький праздник.

Путевка в рай обойдется вам

от 98 941 руб.

Россия

Закрывает великолепную пятерку Россия. Зимой туристы выбирают горнолыжные курорты Красной Поляны, поездки на побережье Сочи за смешные деньги (самый дешевый тур мы продавали в гостиничный комплекс «Бархатные Сезоны» за 7 000 рублей на двоих с включенным перелетом и трансфером).

Выбирай Россию, если у тебя нет загранпаспорта, ты планируешь встать на горные лыжи и не хочешь потратить на это миллион, не любишь долгие перелеты и иностранную речь.