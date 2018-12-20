Правила красоты: косметичка Анны Локонцевой

Какой косметикой пользуется девушка, которая работает в мужской бьюти-сфере? Давайте заглянем в косметичку Анны Локонцевой, супруги основателя сети барбершопов TopGun, управляющей тульской сетью и мамы очаровательной дочки Златы.

1. Для губ

Бальзам Rebels Refinery нашла в нашем новом магазине TGBarber: среди ассортимента мужской косметики оказалось женское средство.

Понравилась забавная упаковка в форме черепа (в мужском варианте — черная). Сам бальзам достаточно плотный, отлично смягчает губы, устраняет шелушения. Ароматы разные — от нейтрального до фруктового, ягодного, мятного и т. д.

Среди помада самая любимая — Givenchy, тон 202. Люблю ее именно за оттенок, хотя она и держится прекрасно, и текстура идеальная — не матовая и не глянцевая.

2. Для волос

У меня есть волшебное средство — мусс Milk Shake Whipped Cream. Наносится на влажные волосы, не смывается и работает как защитный кондиционер для укладки, увлажняет и смягчает их.

Продукт полностью натуральный, содержит молочные протеины, не утяжеляет и не склеивает волосы, не оставляет липкости. После него можно даже не мыть руки: он и кожу увлажняет! А аромат молочных ирисок просто сводит с ума))).

3. Находка

Жидкие румяна Benefit. Какой бы усталой я ни была, стоит нанести капельку на скулы, растушевать — и выгляжу свежей, как утренняя роза))). Это средство точно работает!

4. Для идеального тона

Некоторые считают его излишне плотным, но это неправда: он подстраивается под кожу, идеально выравнивает ее тон. И не оставляет следов на одежде.

В дополнение к нему использую консилер этой же марки — отлично маскирует мелкие несовершенства. И финальный штрих — пудра МАС в оттенке Medium plus с матирующим эффектом, который сохраняется на весь день.

Хайлайтер Marc Jacobs — невесомый, с гелевой текстурой. Легкие мазки на скулы, спинку носа, и кожа начинает светиться изнутри.

Для скульптурирования у меня есть Nudestix — удобный карандаш-скульптор с эффектом питания кожи благодаря маслу ши.

Легким движением руки помогает создать почти профессиональный макияж.

5. Для макияжа глаз

Среди туши мой фаворит — Lancome Hypnose. Придает объем, удлиняет реснички. Дает всё, что хочет девушка))).

В уходе за бровями у меня есть два секрета: процедуры у мастера-бровиста и тени для бровей Chanel в двух отенках. Вместе они работают идеально!

6. Ароматы

Люблю парфюмы от Jo Malone и была рада получить в подарок палетку с 5 ароматами. Нравятся все, но в особый восторг приводит Lime Basil & Mandarin.

Палетку и парфюмы по отдельности удобно брать с собой в поездки, и ароматы не надоедают.