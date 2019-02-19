7 трендов маникюрной моды

Мода на маникюр меняется так же часто, как новые коллекции одежды. Виктория Попова, креативный директор студии маникюра Pops Nails, рассказывает, какой дизайн ногтей будет в тренде в этом году.

Виктория Попова.

Нюд

Слово «nude» в переводе с английского означает обнаженный или телесный. По сути нюдовый маникюр — это различные оттенки бежевого, у которого насчитывается более 1000 подтонов, от молочного и кофейного до цвета дымчатой розы или японского клена.

Нюдовый маникюр — простой, естественный и лаконичный, он подходит к любому образу, в том числе деловому, и к любому поводу.

Минимализм

Обладательницы маленьких ногтей могут радоваться — минимализм сейчас в моде.

Даже такой простой дизайн, как черная точка у основания ногтя, делает маникюр интересным, не перегружая его при этом.

Простая геометрия

Еще один вариант минималистичного дизайна — аккуратная вертикальная полоска. Такой прием, кстати, визуально удлинит ногтевую пластину.

Втирка

Зеркальный блеск прочно обосновался в маникюрной моде, поэтому в 2019?м втирки, которые создают это сияние, будут активно применяться нейл-дизайнерами. Втирка создает необычайную игру света на ногтях и всегда привлекает внимание.

Втирку модно сочетать с матовыми фактурами и яркими цветами

гель-лака.

Стемпинг

Эта техника нейл-арта позволяет создавать на ногтях сложные и при этом идеально «прорисованные» узоры за короткое время.

Стемпинг подходит для ногтей любой длины и формы. Весной будут в тренде нежные цветочные узоры на фоне пастельных тонов.

Жемчужный цвет

Жемчужный маникюр в 2019 году будет одним из самых актуальных вариантов оформления ногтей невесты.

Для тех, кто не хочет делать френч и считает его банальным решением, нежное перламутровое покрытие станет беспроигрышным вариантом шикарного свадебного маникюра.

Жемчужное покрытие идеально смотрится на коротких ногтях — они созданы друг для друга!

Получается скромное и нежное оформление ногтей в стиле casual.

Главные цвета?2019

Цветами года в маникюре станут коралловый и персиковый тона. Возвращается в моду яркий мятный цвет, который был популярен несколько лет назад.

Еще немного модных вариантов маникюра — в нашей галерее.