Лицо с обложки: Наталья Демидова

О бизнесе в бьюти-сфере рассказывает еще одна героиня февральской обложки «Модного города» — Наталья Демидова, руководитель школы-студии моделирования взгляда MiLASHka.

– Наталья, в последнее время в бьюти-сфере наблюдается бум на новые салоны. Что нужно студии красоты, чтобы успешно выдерживать конкуренцию?

– Пожалуй, отношения между моими мастерами и клиентами. Хорошего мастера найти легко, сложно найти человека, с которым ты будешь соприкасаться общими темами, с которым тебе будет интересно провести эти 1,5–2 часа на процедуре. Считаю, что нужно делать ставку на комфорт – чтобы девушкам было приятно с мастерами, чтобы они приходили в студию как к подружкам.

– Какими успехами Вы гордитесь?

– Горжусь своей командой: большинство мастеров вместе со мной с первых дней работы студии. Я не позиционирую себя как начальника, никогда не говорю, что они на меня работают: мы сотрудничаем, работаем вместе, делаем одно дело.

– Главные правила, которым Вы всегда следуете в бизнесе, работе?

– Работать так, чтобы клиентка осталась довольной и захотела к тебе вернуться.

– Каждая ли женщина красива?

– Однозначно каждая. Для красоты нужна лишь уверенность в себе, и наращивание ресниц в этом очень помогает – потому что позволяет чувствовать себя красавицей 24/7.

– Ваш личный секрет красоты?

– В моих мужчинах – муже и двоих сыновьях. Они моя поддержка, защита, они вселяют в меня уверенность и для них я должна быть красивой.

– Что для Вас женское счастье?

– Это баланс между работой, собой, детьми, семьей и домом – чтобы на всё хватало времени. Я пока над этим только работаю.