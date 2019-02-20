Лицо с обложки: Мария Савельева

Еще одна героиня с февральской обложки «Модного города» - Мария Савельева, основатель и руководитель велнес-студии «Ветер». Этот проект в 2018 году победил в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России». Мы поговорили с Марией о правилах бизнеса, красоте и счастье.

– Мария, каким правилам Вы всегда следуете в бизнесе, работе?

– Мы в коллективе каждое утро говорим друг другу комплименты, и это настраивает на новый день, создает позитивную атмосферу, а она очень важна для эффективной работы. Еще одно правило – последовательность: я легко загораюсь новыми идеями, но учусь оценивать их с холодной головой и по пунктам переходить к их осуществлению. Сейчас работаю над тайм-менеджментом, чтобы всё делать вовремя и везде успевать.

– Каждая ли женщина красива? И что нужно, чтобы раскрыть эту красоту?

– Каждая! Причем внутренняя красота гораздо важнее внешности, она компенсирует все несовершенства лица или тела.

Нужно работать над своими внутренними качествами, быть светлым и теплым человеком, и тогда внешние недостатки не будут играть никакой роли.

– Ваш личный секрет красоты?

– Спокойствие. Уравновешенность и позитивный настрой – как внутренний свет, который видят все. Чтобы быть красивой, нужно быть счастливой!

– Что для Вас женское счастье?

– Семья, любимая работа и комфорт во всех сферах жизни.