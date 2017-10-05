«Мисс «Модный город»: выбор сделан!

Весь сентябрь мы принимали от девушек заявки на участие в конкурсе «Мисс «Модный город». 25 участник, каждая из которых – красавица, безусловно достойная победы. Перед нашим жюри стоял непростой выбор, но он сделан: «Мисс «Модный город» - Фатима Мальсагова!

Когда сентябрьским вечером мы вместе с нашими экспертами собрались в кофейне Kaffein, они выдвигали самые разные предположения о том, какой должна быть победительница – блондинкой или брюнеткой, юной или ближе к 30-ти...

В результате после долгих и, не скроем, ожесточенных споров жюри наконец пришло к единому решению. Преображение и фэшн-съемка ждут Фатиму Мальсагову, с чем мы ее поздравляем!

Фатиме 27 лет, рост 168 см. Вот что девушка написала о себе в письме-знакомстве:

«Мне недавно исполнилось 27, и я решила поучаствовать в конкурсе «Мисс Модный Город»: потому что, во-первых, я всё ещё МИСС, да и вроде как еще подхожу по возрастным параметрам))) Почему бы и нет?

Сейчас я занимаю должность специалиста по развитию подразделения ГБУ ТО МФЦ - МФЦ для Бизнеса: работаю над тем, чтобы общение с государством было для предпринимателей комфортным. За плечами у меня достаточно продолжительный и безусловно бесценный опыт работы на телевидении: начинала корреспондентом в новостях, сделала паузу в качестве продюсера, редактора и ведущей проекта «Глянец». Не боюсь камеры и больших аудиторий, люблю разговаривать с людьми и нахожу с ними общий язык, но не меньше я люблю и «закулисную» работу - писать, придумывать что-то, это вдохновляет меня как ни что другое! А самое главное, со временем я начинаю лучше понимать себя и с уверенностью скажу: жажда к открытиям и всему новому, а также развитию, профессиональному и личному, раскрывается во мне всё больше. А участие в конкурсе - это нечто совершенно новое для меня!

Этот опыт, я уверена, подарит яркие эмоции и хорошие впечатления. И что уж греха таить: девушке приятно лицезреть себя в глянце. Но помимо этой маленькой доли тщеславия, гораздо более ценным для меня будет общение с интересными людьми и командой профессионалов.

Последний раз я писала такое откровенное письмо Константину Эрнсту на тему «Почему именно я достойна стать ведущей на Первом канале»))). Верю, что вы будете внимательнее, чем он, и прочувствуете меня через эти строки. Ну а потом, когда он увидит меня в журнале, он обязательно пожалеет, что так ничего и не ответил)))».

Работа над преображением победительницы только начинается, но уже сейчас наши эксперты немного приоткрыли завесу над ее будущим образом:

Екатерина Паршина, представитель проекта NanoAsia в Туле:

- Чтобы кожа нашей героини сияла, была упругой и свежей, я проведу для нее процедуру безинъекционной биоревитализации NanoAsia. Это уникальная инновация из Южной Кореи. В основе состава наносыворотки - аминокислоты, чистейшие экстракты растений, современные короткие пептиды, которые за счет своих сверхмалых размеров (всего 4,7 нм) проникают в глубокие слои кожи и дают выраженный эффект увлажнения, питания и лифтинга. Выравнивается тон кожи, уменьшаются расширенные поры, нормализуется себорегуляция. Эффект от процедуры моментальный и сохраняется до 5 дней. А курсовой уход даёт стойкий эффект до 6-12 месяцев и становится реальной альтернативой «инъекциям красоты». Nanoasia доверяют и любят такие звёзды, как Анфиса Чехова, Эвелина Блёданс, Жанна Бадоева, Анита Цой. Об этом можно почитать в их аккаунтах в Инстаграм.

Наталья Демидова, студия моделирования взгляда Demidova Lashes:

- Победительнице конкурса я планирую сделать наращивание ресниц объёмом 3D-4D. Возьмем достаточно закрученный изгиб D, чтобы сделать взгляд более выразительным и скорректировать верхнее веко. Но, конечно, с итоговым моделированием взгляда определимся на месте, исходя из формы глаз и формы лица нашей героини. С такими ресничками взгляд Фатимы будет выразительным без косметики, в любое время суток и в любой ситуации – в том числе после сна или после бассейна.

Полина Желтикова, Рolinails studio manicure&pedicure:

- Победительнице конкурса я буду делать комбинированный маникюр – обрезной и аппаратный. Фатиме будет предложена масса различных вариантов дизайна ногтей. Мне бы хотелось подчеркнуть индивидуальность, стиль и характер победительницы и учесть ее предпочтения. Ну а что именно мы выберем с ней вместе – увидим в следующем номере журнала!

Светлана Катаева, студия красоты и здоровья волос LOSK:

- Выслушав пожелания Фатимы, я выбрала процедуру, которая сделает волосы ее волосы идеальными. Биксипластия - это интенсивный витаминный комплекс. Целый спектр разнообразных растительных компонентов - масел, витаминов, жирных кислот - позволяет повысить качество волос. Потерявшие здоровье и красоту волосы возвращаются к жизни сразу после процедуры. А выпрямляющий эффект усиливает и подчеркивает плотность увлажненных и наполненных витаминами и микроэлементами волос.

Ульяна Назарова, студия зубов Magic White:

- Студия Magic White подарит нашей героине инновационное косметическое

осветление зубов. Процедура основана на применении геля, содержание пероксида в котором не превышает 0,1%, и активизирующей светодиодной лампы холодного света. Эта комбинация позволяет осветлять зубы бережно и безболезненно. Эмаль осветляется от 4 до 18 тонов, в зависимости от исходного оттенка зубов и их особенностей. Результат сохраняется до года.

Анна Романова, Make-up school-studio by Romanova Anna:

- Макияж для Фатимы мы будем подбирать исходя из ее цветотипа и последних модных тенденций этой осени. Главный тренд - сияни и ещё раз сияние! Я планирую выполнить вечерний макияж с использованием кремовых текстур для создания « влажного эффекта, с акцентом как на глаза, так и на губы. Окончательное решение примем на месте, а завершим образ изюминкой - продуктом с эффектом металлик.

Итак, эксперты приступают к работе над образом нашей победительницы. В следующем, ноябрьском номере «Модного города» мы представим вам результаты. Уверены, он поразит и саму Фатиму, и наших читателей!