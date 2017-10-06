Туляк Стас Даньшин - о «Новой волне», шоу-бизнесе и раскрутке

В сентябре известный тульский шоумен и музыкант Стас Даньшин под псевдонимом Стас Море выступил в числе участников крупнейшего в России конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Впечатлениями от этого события и планами на дальнейшую раскрутку в шоу-бизнесе Стас поделился с «Модным городом».

— Стас, почему Море? Как ты выбрал псевдоним?

— А ему уже около 6 лет! Многие, наверное, помнят утку о тульском море, которая была запущена в сеть. О том, что в Туле пахнет морем, и это непорядок, что у нас до сих пор моря нет. Возникло движение «Модабль», а у меня родилась песня про тульское море. Она ушла в народ, меня начали с ней ассоциировать настолько, что, когда я где-то появлялся, люди говорили: «О, Море идет, привет!». Так и повелось))). В этом псевдониме есть настроение, отражение тех смыслов, о которых я пою… Кстати, теперь в Сочи есть звезда именно с этим именем — Стас Море.

На звезде, заложенной в Сочи — имя туляка Стаса Море.

— Ты был успешным и востребованным ведущим. Когда музыка стала важнее?

— Я бы не стал расставлять такие жёсткие приоритеты. Я по-прежнему веду много мероприятий. Музыка для меня стала источником вдохновения, духовного наполнения и искреннего самовыражения. Это, в свою очередь, помогает делать события с моим участием особенными (улыбается). В какой-то, для меня понятный момент я расчехляю гитару и… праздник приобретает камерность, а у участников возникает ощущение спокойствия и комфорта, как будто на мгновение все оказываются у костра в тёплый летний вечер)). Так же, как на своих концертах, я часто вступаю в диалог с залом. Одно другое дополняет.

Нередко бывают такие истории, как, например, несколько лет назад я во время одного из таких мероприятий исполнил несколько своих песен виновникам торжества и через пару недель оказался в эфире «Comedy радио» в Москве! Дело в том, что один из гостей был знаком с редактором эфира и ему понравилось то, что я исполнил).

Сегодня я работаю преимущественно на тех мероприятиях, где мне не нужно играть в дешёвый театр одного актёра и я могу оставаться самим собой.

— Когда ты начал писать стихи и песни?

— Мне было 29 лет, когда в жизни наступил достаточно переломный момент. И после одного значимого для меня события произошло что-то непонятное, непостижимое — возникло состояние абсолютной любви, свободы, счастья, которое со мной на протяжении всех этих лет. И с того момента у меня начали появляться песни, стихи — то, чем я пытался заниматься раньше, но оно ко мне не приходило. Тогда я начал понимать, что такое музыка, какой энергией она обладает и как это важно для меня и, как показывает время, окружающих.

— В проекте «Главная сцена» ты выступал с группой «Счастье внутри», а на «Новой волне» — один. Вы расстались?

— Однажды мне стало неуютно в рамках коллектива, захотелось посуществовать самому. В одном из интервью Дианы Арбениной услышал о таком факте из её биографии: в сложный период она распустила группу и стала выступать сольно. Это стало своего рода испытанием — когда ты один на сцене, за спиной нет группы, которая может музыкой и энергетикой тебя поддержать. И здесь ты проверяешь себя: либо ты способен победить свои блоки и сомнения, либо нет.

Акустика не терпит фальши, и в этом формате ты можешь добиться успеха только будучи абсолютно открытым и предельно искренним с людьми. Я начал пробовать и осознал, что такой вариант мне подходит больше.

Но категорического «нет» в отношении группы «Счастье внутри» никто не говорит. Мы продолжаем общаться, делиться своими успехами. Более того, наши редкие совместные выступления стали более яркими и радостными.

Группа «Счастье внутри» на проекте «Главная сцена».

Самое главное, что все участники продолжают заниматься музыкой и на сегодняшний день успешно реализуются индивидуально.

— Как «Новая волна» возникла в твоей жизни?

— Как, наверное, многое, что происходит со мной в последние годы, — и случайно, и как-то спрогнозированно, если можно мечты назвать прогнозами. Когда-то я смотрел «Новую волну» и думал, что это самый яркий музыкальный проект в нашей стране, и попасть туда могут только гиперталантливые люди. Просто думал об этом, но даже не предполагал, что я смогу там побывать.

А потом «Новая волна» сама пришла ко мне))). В прошлом году на форум «Таврида» в Крыму, где я работал ведущим, приехали Игорь Крутой, Иосиф Пригожин и Валерия с предкастингом на полуфинал конкурса.

Я вообще к кастингу не готовился: просто вышел и спел свою песню «Счастье есть». И вдруг вошел в число семерых отобранных участников, которым предстояло приехать на полуфинал в Москву в апреле.

Там произошла похожая история: о дате отбора нам сообщили всего за неделю, и я не успел как следует подготовиться, в спешном порядке делал аранжировки. Опять неожиданно для себя прошел в финал: из более чем 1000 претендентов отобрали 14. И только позже выяснилось, что для жюри сразу было всё понятно: как сказал мне потом Игорь Крутой, вопрос с моим участием был решен, когда я исполнил свою авторскую песню «Счастье есть».

Сейчас, когда у меня спрашивают, что нужно, чтобы попасть на «Новую волну», я честно говорю: не знаю.

Всё очень индивидуально. Меня выбрали по одним критериям, других участников — по другим, и все мы были абсолютно разными.

— А тебя не смущал тот факт, что конкурс — для молодых исполнителей, а тебе уже 35?

— Причем я был самым старшим участником! На самом деле я запрыгнул в последний вагон «Новой волны»: по условиям конкурса в нем могут принимать участие исполнители до 35 лет. Меня мой возраст ни в коем случае не смущал, моя позиция по жизни — смотреть на мир глазами ребенка))). Такое радостное восприятие реальности, позитивное мышление позволяет жить счастливо и быть молодым независимо от внешних факторов. Ну и еще смотреть на многие вещи под другим углом. Знаете, у философа Иммануила Канта есть такое мудрое высказывание: «Кто-то видит в луже грязь, а кто-то отражение звёзд». Вот я как раз из тех, кто про звёзды))).

На конкурсе среди участников я стал своего рода добрым другом для всех и в некоторых сложных эмоциональных моментах разряжал обстановку и помогал ребятам настроиться. Я по жизни такой. Не могу существовать в атмосфере агрессии и напряжения. Всё время стараюсь сделать так, чтобы все вокруг улыбались и были счастливы.

— Как ты оценивал себя в сравнении с другими участниками? Тебе хватало мастерства, вокальных данных?

— Чувствовал себя поначалу немного неловко (смеется). Все ребята необычайно талантливые, и многие были серьёзно подготовленными, с большим опытом участия в подобных конкурсах и проектах. Я понимал, что моя сильная сторона — это моя музыка.

Я практически не пел до этого времени чужие песни, но по условиям конкурса нужно было исполнить два хита, зарубежный и хит своей страны, и только одну авторскую.

Конечно, сложно далось исполнение кавер-версий, и выбор их был, возможно, не самым удачным, но всё встало на свои места в третий конкурсный день, когда мы пели своё! Авторская песня хорошо прозвучала, и за нее я получил высшие оценки от корифеев отечественного шоу-бизнеса — Игоря Николаева, Филиппа Киркорова и Игоря Крутого. Это была такая маленькая, но ценная победа.

— Как ты чувствовал себя на огромной сцене, зная, что тебя показывают на многомиллионную аудиторию и оценивают профессиональные музыканты?

— Страх и волнение, конечно, присутствовали, но не так сильно, как я изначально предполагал.

Нас готовил к выступлению выдающийся режиссер-постановщик Александр Давидович Ревзин, он с 70-х годов занимается постановкой больших концертов, телевизионных шоу. По его словам, на сцене должны работать три энергии. Интеллектуальная — чтобы волнение не «перекрыло» разум и ты понимал, что происходит, не забывал слова и вел себя естественно. Духовная — чтобы зрители чувствовали тот посыл, с которым ты вышел на сцену. И сексуальная — но тут не для широкой аудитории). Статью, возможно, будут читать наши юные друзья))).

— Что тебя больше всего удивило на «Новой волне»?

— Прежде всего мне удалось увидеть шоу-бизнес изнутри и почувствовать большую сцену. С неожиданной стороны открылись некоторые личности. Например, Филипп Киркоров, за которым неотступно следовали камеры, не оставляя его в покое ни на минуту, всегда был поразительно спокоен — такой большой человек с довольным выражением лица.

С Филиппов Киркоровым и режиссером-постановщиком

Александром Ревзиным.

А некоторые, наоборот, показались очень закрытыми и даже местами жесткими. Так, Нюша не позволяла прикасаться к себе, когда с ней фотографировались — «Никаких рук!».

Очень сильные впечатления были от атмосферы в целом. Ведь быть внутри этого мира — некая цель, к которой я иду. Но с другой стороны, там я понял, что тот формат, который пока ещё существует в отечественном шоу-бизнесе и вещает на центральные каналы нашего ТВ, мне не совсем подходит.

— Почему?

— Моя музыка немного другая. Для меня очень важен смысл и содержание. Она не совсем подходит для ресторанов: это не та удобная музыка про «люблю-не могу» или «ты бросил меня», под которую можно выпить, поесть и не задумываясь развлечься в угаре. Мне подходит камерная атмосфера, где люди слушают и проживают с тобой все твои истории, вдохновляясь и получая удовольствие в чистом виде, а не от воздействия алкоголя или еще чего-либо. Мне важно построить со слушателем диалог и поделиться позитивным настроением. По счастью, появляется все больше таких площадок, и в Туле тоже.

Кстати!!! У меня будет большой сольный концерт в Туле в уютном месте: 4 ноября приглашаю всех в 19:00 в бар Stechkin. Будет много интересного!

— Каков был бы для тебя идеальный вариант развития событий после «Новой волны» — попасть под крыло к крупному продюсеру или что-то еще?

— Я уже взаимодействую с продюсером, и сейчас мы работаем над запуском моего проекта. Пробую работу с разными композиторами и саунд-дизайнерами, чтобы донести песни до широкой аудитории, сохранив их настроение и содержание. Это непросто. Но уже есть хорошие результаты. Я нашёл для себя нескольких музыкальных авторов, которые понимают меня, и уже в ближайшее время будут премьеры, в том числе на федеральных радиостанциях и музыкальных каналах.

Полным ходом идёт работа над первым альбомом: уверен, к весне удастся сотворить готовый продукт.

— Как твои знакомые в Туле относятся к тому, чем ты сейчас живешь? Есть скептики, которые говорят: «Ну куда, зачем? Вел бы свадьбы и не парился»?

— Есть, но уже единицы)). Когда в 29 лет у меня изменилось отношение к жизни — появилось желание помогать, отдавать, быть полезным, я начал сотрудничать с молодежными организациями, заниматься общественной деятельностью и благотворительностью. Это не было связано с коммерцией, мне не платили денег, но мне это доставляло удовольствие — я делал то, что приносило и приносит пользу окружающим и помогает решить много разных проблем. Но у некоторых коллег возникал вопрос, а зачем мне всё это?

Часть знакомых отвернулись, зато появилось гораздо больше искренних, близких по духу и взглядам людей, с которыми я могу быть настоящим.

— Где ты сейчас живешь — в Туле, в Москве?

— Больше времени провожу в Москве, в Туле бываю наездами, подолгу не вижу сына, что меня очень угнетает… Летом два месяца провел в Крыму, работая на Всероссийском форуме «ТАВРИДА», сентябрь — в Сочи на «Новой волне», в октябре снова туда вернусь на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где я активно участвую в программе. Всё это, безусловно, непросто в отношениях с близкими, но иного пути я, к сожалению или к счастью, для себя не вижу.

— Что происходит в твоей личной жизни? В 2013 году на наш конкурс «Мистер «Модный город» ты пришел свободным мужчиной, а сейчас?

— Я по-прежнему свободен. Хуже того — у меня нет того состояния влюблённости, которое делало бы меня счастливым мужчиной. Любовь — это главное чувство, которое нужно каждому человеку. Сейчас я получаю это состояние через творчество, но жду новых сильных и серьезных отношений. Хочу большую и крепкую семью.

Досье

Стас Море (Даньшин)

Музыкант, автор песен, ведущий мероприятий.

Возраст 35 лет.

Родился в Северо-Задонске.

В школе увлекался математикой. Как победитель олимпиад был приглашен в Тулу в инженерный класс лицея № 1.

Высшее образование получил в ТулГУ на кафедре расчетного проектирования автоматических машин. С 1-го курса занимался КВН, пел в хоре вуза.

«Мистер «Модный город» — победитель конкурса для мужчин, который наш журнал провел в 2013 г.

2013 год. Стас (в центре) — участник и победитель конкурса «Мистер «Модный город».

Семья: мама Татьяна, сын Артемий (8 лет).

Поет с 6 лет.

Слушает классическую музыку (Бах, Чайковский, Моцарт), группы «ОдноНо», Mgzavrebi, Нино Катамадзе.

Свободный вечер проведет за хорошим фильмом, просмотром «Уральских пельменей» или в компании друзей с гитарой.

Последняя прочитанная книга: «Несвятые святые» Тихона Шевкунова. Чтению сейчас предпочитает живое общение.