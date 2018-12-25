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Новое в косметологии: подтяжка кожи на уровне пластики

Новое в косметологии: подтяжка кожи на уровне пластики

С каждым годом в косметологии появляются новые разработки, позволяющие отложить поход к пластическому хирургу еще на несколько лет. Одна из них - аппарат ULTRAFORMER для глубокого ультразвукового SMAS-лифтинга.

SMAS – поверхностная мышечно-апоневротическая система, которая отвечает за мимику, позволяет поддерживать форму лица, не дает появляться морщинам.

С возрастом такая поддержка кожи ухудшается, мягкие ткани опускаются, контур лица расплывается. 

Воздействовать на SMAS раньше можно было лишь хирургически, так как необходимо затрагивать не только кожу и подкожную клетчатку, но и нижний мышечно-апоневротический слой.

Уровень SMAS расположен под кожей и подкожно-жировой клетчаткой. Длина ультразвуковой волны позволяет достигать этого слоя и воздействовать на него.

Кроме скальпеля, есть другой способ  – высокоинтенсивный фокусированный ультразвук. Это единственный вид энергии, который может проникать под кожу, не травмируя ее: кожа подтягивается, и при этом на ней не остается никаких нежелательных следов воздействия.

Одноразовая процедура ультразвукового SMAS-лифтинга существенно меняет облик лица – кожа становится упругой, подтянутой, овал лица возвращается к первоначальной форме, исчезают даже глубокие морщины.

Аппарат оснащен катриджами с различной глубиной воздействия, которые позволяют обрабатывать любые участки лица и тела, устранять как тонкие морщинки на шее и вокруг рта, так и жировые отложения на коленях, руках, животе.

Для хорошего эффекта подтяжки достаточно одной процедуры в год. Она  комфортно переносится, не требует восстановления и реабилитации, не зависит от времени года и солнечной активности.

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +2
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