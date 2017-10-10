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Может ли быть полезным фаст-фуд?

Может ли быть полезным фаст-фуд?

Заглавное фото: fitburg.ru.

Фаст-фуд – на пользу фигуре? Резиновые булки - да как это возможно?  Сегодня мы предлагаем вам два рецепта «быстрой еды», которая содержит только нужное для организма и не откладывается на боках. Такие блюда можно есть даже на диете. По традиции, у нас есть два варианта – домашний и ресторанный.

 

Сэндвич «Капрезе» и зеленый смузи

от Руслана Пухова, бариста кофейни Kaffein

Руслан Пухов

– Сэндвич в нашем варианте – по-настоящему полезное блюдо: зерновой хлеб, овощи, зелень, легкий соус. А смузи – признанный напиток для здорового питания и детоксикации организма. Настоящий витаминный тонизирующий коктейль, который к тому же достаточно питателен: смузи можно выпить вместо завтрака с утра или перекуса в течение дня и получить чувство сытости без ущерба для стройности.

 

Ингредиенты

Для сэндвича: злаковый хлеб, соус песто, томаты, листья салата, моцарелла.

Для смузи: черешковый сельдерей, шпинат, зеленое яблоко, апельсин, листья салата, по 1/2 лимона и лайма.

Приготовление

1. Разрезаем два ломтика хлеба на треугольники, смазываем соусом песто. . На хлеб кладем листья салата, нарезанные кружочками помидоры и сыр. Накрываем второй половинкой хлеба. Поджариваем на гриле до образования легкой золотистой корочки.

2. Для смузи очищаем и мелко режем яблоко и апельсин. Из лимона и лайма можно выжать сок, а можно нарезать мякоть. Зелень и сельдерей нарезаем.
Взбиваем все компоненты в блендере, переливаем в высокий бокал. Смузи получается сбалансированным по вкусу, но при желании можно добавить в напиток ложечку меда.

Стоимость этих блюд в меню кофейни – 190 руб. за сэндвич и 210 руб. за смузи.

 

 Фалафель в лаваше с соусом тахини

от кулинара Екатерины Пейль

Екатерина Пейль

– Фалафель – это котлетки из нута, модное блюдо еврейской кухни, которое едят во всем мире. Фаст-фуд можно сделать здоровой пищей, и это блюдо – тому подтверждение. Нут – уникальный продукт, в котором содержится более 80 полезных веществ. А в основе соуса тахини лежит кунжут и оливковое масло – что может быть полезнее?

 

Ингредиенты

Для фалафеля: 250 г сухого нута, 7 стеблей зеленого лука, 1 ч. л. молотой или мелкой зиры, 1 ч. л. молотого кориандра, морская соль и черный молотый перец, 1/2 лимона, оливковое масло Extra Virgin.

Для соуса тахини: 150 г белого кунжута, 4 г черного перца, 3 ч. л. сока лимона, 1 зубчик чеснока, 80 мл оливкового масла.

Для начинки: 2 тонких лаваша или пита, 2 огурца, 30 г салата ромэн, 1/2 красной луковицы, 3 помидора.

Приготовление

1. Замачиваем нут на 24 часа, затем промываем и дважды перекручиваем.
2. В блендере пробиваем нут, специи, сок лимона. Добавляем мелко порезанный зеленый лук. Формуем небольшие, но крепкие шарики и обжариваем их во фритюре до золотистой корочки.
2. Все компоненты соуса взбиваем в блендере до однородной массы белого цвета.
3. Нарезаем овощи, лук, салат. Выкладываем на лаваш и заворачиваем. Сборку блюда рекомендую делать непосредственно перед подачей, так как овощи могут дать сок и размочить лаваш. Выкладываем фалафель, подаем соус. Приятного аппетита!

Стоимость продуктов на 1 порцию блюда – 50 руб.

 

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +4
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