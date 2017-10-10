Может ли быть полезным фаст-фуд?
Заглавное фото: fitburg.ru.
Фаст-фуд – на пользу фигуре? Резиновые булки - да как это возможно? Сегодня мы предлагаем вам два рецепта «быстрой еды», которая содержит только нужное для организма и не откладывается на боках. Такие блюда можно есть даже на диете. По традиции, у нас есть два варианта – домашний и ресторанный.
Сэндвич «Капрезе» и зеленый смузи
от Руслана Пухова, бариста кофейни Kaffein
Руслан Пухов
Ингредиенты
Для сэндвича: злаковый хлеб, соус песто, томаты, листья салата, моцарелла.
Для смузи: черешковый сельдерей, шпинат, зеленое яблоко, апельсин, листья салата, по 1/2 лимона и лайма.
Приготовление
1. Разрезаем два ломтика хлеба на треугольники, смазываем соусом песто. . На хлеб кладем листья салата, нарезанные кружочками помидоры и сыр. Накрываем второй половинкой хлеба. Поджариваем на гриле до образования легкой золотистой корочки.
2. Для смузи очищаем и мелко режем яблоко и апельсин. Из лимона и лайма можно выжать сок, а можно нарезать мякоть. Зелень и сельдерей нарезаем.
Взбиваем все компоненты в блендере, переливаем в высокий бокал. Смузи получается сбалансированным по вкусу, но при желании можно добавить в напиток ложечку меда.
Стоимость этих блюд в меню кофейни – 190 руб. за сэндвич и 210 руб. за смузи.
Фалафель в лаваше с соусом тахини
от кулинара Екатерины Пейль
Екатерина Пейль
Ингредиенты
Для фалафеля: 250 г сухого нута, 7 стеблей зеленого лука, 1 ч. л. молотой или мелкой зиры, 1 ч. л. молотого кориандра, морская соль и черный молотый перец, 1/2 лимона, оливковое масло Extra Virgin.
Для соуса тахини: 150 г белого кунжута, 4 г черного перца, 3 ч. л. сока лимона, 1 зубчик чеснока, 80 мл оливкового масла.
Для начинки: 2 тонких лаваша или пита, 2 огурца, 30 г салата ромэн, 1/2 красной луковицы, 3 помидора.
Приготовление
1. Замачиваем нут на 24 часа, затем промываем и дважды перекручиваем.
2. В блендере пробиваем нут, специи, сок лимона. Добавляем мелко порезанный зеленый лук. Формуем небольшие, но крепкие шарики и обжариваем их во фритюре до золотистой корочки.
2. Все компоненты соуса взбиваем в блендере до однородной массы белого цвета.
3. Нарезаем овощи, лук, салат. Выкладываем на лаваш и заворачиваем. Сборку блюда рекомендую делать непосредственно перед подачей, так как овощи могут дать сок и размочить лаваш. Выкладываем фалафель, подаем соус. Приятного аппетита!
Стоимость продуктов на 1 порцию блюда – 50 руб.
А вы едите фаст-фуд?